TVP3 Wrocław zablokowała materiał o Sutryku. KRRiT reaguje

KRRiT nie podejmie kroków ws. reportażu TVP3 Wrocław o oskarżeniu Jacka Sutryka dotyczącym Collegium Humanum – poinformował Onet. Emisję materiału zablokowały władze stacji. Do tego zawieszonych zostało również dwoje wydawców, którzy pytali kierownictwo wrocławskiego ośrodka Telewizji Polskiej o granice niezależności dziennikarskiej. Prof. Tadeusz Kowalski podkreślił, że „interwencja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest pozbawiona podstaw prawnych”.

Członek KRRiT zaznaczył, że zgodnie z przepisami „nadawca kształtuje program samodzielnie, a w Polsce nie ma cenzury prewencyjnej”. Prof. Kowalski tłumaczył, że Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji „może się odnieść do reportażu dopiero po jego emisji i nie może niczego nakazać”. TVP nie wysłało także wyjaśnień do KRRiT, czego domagał się organ we wpisie ujawnionym 27 kwietnia.

Jacek Sutryk i afera Collegium Humanum. Członek KRRiT o wstrzymanym materiale w TVP3 Wrocław

We wtorek późnym popołudniem niewyemitowany materiał chcieli obejrzeć członkowie rady programowej TVP Wrocław, ale jak ujawnił jej szef Henryk Koczan „nie dostali szansy”. Formalny wniosek do dyrektor Ewy Wolniewicz został zignorowany. Na posiedzeniu rady nie pojawił się nikt z kierownictwa wrocławskiego ośrodka Telewizji Polskiej. Rada dalej czeka na odpowiedź.

– W zależności od tego, co się w tej kwestii wydarzy, będziemy podejmować kolejne kroki – skomentował członek rady programowej TVP Wrocław Janusz Gajdamowicz. Koczan ocenił, że reportaż „powinien jak najszybciej zostać wyemitowany bądź publicznie udostępniony”. – Z głosów, które do mnie docierają, wynika, że ten materiał jest zgodny z warsztatem dziennikarskim – podsumował przewodniczący rady programowej TVP Wrocław.

Czytaj też:

„Próba umoczenia” Hołowni w Collegium Humanum? „Nie mogę patrzeć jak byli koledzy się męczą”Czytaj też:

Mocno zawrzało we Wrocławiu. Prezydent Jacek Sutryk wskazał winnych