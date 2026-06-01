Zderzenie dwóch autokarów na Mazurach. W obu pojazdach były dzieci

Z ustaleń radia RMF FM wynika, że na jednej z dróg wojewódzkich miał miejsce poważny wypadek. Zarówno na pokładzie jednego, jak i drugiego autokaru znajdowały się dzieci (w wieku szkolnym).

W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby, którym należało udzielić wykwalifikowanej pomocy.

W pojazdach znajdowały się łącznie 52 osoby. Policja zbadała trzeźwość 65- i 72-letniego kierowcy

Na miejsce wezwano m.in. policję. Funkcjonariusze, przedstawiciele lokalnej jednostki, zbadali zaraz trzeźwość kierowców. Badanie obaj przeszli pomyślnie.

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że 65-latek, który siedział za kółkiem pierwszego autokaru, wykonywał manewr skrętu w prawo. Wtedy drugi kierujący – 72-latek – wjechał w tył znajdującej się przed nim maszyny.

Redakcja RMF przekazała, że w wypadku nikt nie ucierpiał na tyle, by można było mówić o tzw. zagrożeniu życia. Jedno z dzieci doznało jednak urazu w obrębie kręgosłupa – dlatego też strażacy, którzy są na miejscu wypadku, wezwali na miejsce śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zespół ratownictwa medycznego wkrótce pilnie zabierze na pokład poszkodowanego małoletniego, by przetransportować go do pobliskiego szpitala.

Policja potwierdziła zdarzenie

Dziennik „Fakt” skontaktował się z przedstawicielką służb. Oficer prasową Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie podała więcej szczegółowych informacji – m.in. dotyczących tego, ile osób znajdowało się w jednym, a ile w drugim autokarze.

– W pierwszym podróżowało 10 osób, w drugim – 42. W obu oczywiście przewożone były dzieci – wskazała. Asp. szt. Ewelina Piaścik powiedziała też, że poszkodowani to opiekunka i chłopiec. – Oboje kontaktowi, przytomni – zaznaczyła.

Droga w m. Wopławki pozostaje nieprzejezdna.

