Co wydarzy się w Polsce w 2026 roku? Znana wizjonerka: Jesteśmy podglądani, jak przez lustro weneckie

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Wraz z 2026 rokiem wchodzimy w nowe ćwierćwiecze. Jakie ono będzie?

Aida Kosojan-Przybysz: Mijający rok był w mojej wizji rokiem obrotowych drzwi. Jego wpływ będziemy odczuwali przynajmniej do końca stycznia. Przed nami rok lustra, ale w tle mamy ogrom emocji, które pozostawił nam stary rok.

Gdy rozmawiałyśmy rok temu, mówiła pani, że w 2025 roku powrócą do naszego życia dawni znajomi, a do politycznej gry wejdą starzy gracze. Czy będą mieli na nas wpływ w kolejnym roku, czy też znikną tak szybko, jak się pojawili po latach?

Patrząc z perspektywy tego roku, wiele osób mówiło mi, że miało potrzebę powrotu do dawnych relacji, zainteresowań, fachu. Znam też przypadki, kiedy po latach małżeństwa, po burzliwych związkach z innymi partnerami, ludzie nagle przestali być dla siebie wrogami, a nawet zaczęli ponownie się umawiać na randki. Czyli tak naprawdę 2025 rok był dla niektórych czasem zaskoczeń czy powrotów.

W 2025 roku ważna była cyfra pięć. W kolejnym – prym wiedzie szóstka. Rozszyfruje pani znaczenie tych liczb?