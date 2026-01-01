Co wydarzy się w Polsce w 2026 roku? Znana wizjonerka: Jesteśmy podglądani, jak przez lustro weneckie
Udostępnijdodaj Skomentuj

Co wydarzy się w Polsce w 2026 roku? Znana wizjonerka: Jesteśmy podglądani, jak przez lustro weneckie

Dodano: 
Aida Kosojan-Przybysz, wizjonerka, piosenkarka, autorka książki „Potęga Obfitości”
Aida Kosojan-Przybysz, wizjonerka, piosenkarka, autorka książki „Potęga Obfitości” Źródło: Archiwum prywatne / Sandra Sobolewska
Wewnętrzne niepokoje osłabiają nas w środku, ale na zewnątrz mamy energię wzrostu, wyróżniając się na tle innych europejskich państw. Gospodarczo jesteśmy solidnym graczem. Będzie nas widać, będą na nas patrzeć i słuchać, co mamy do powiedzenia – mówi w rozmowie z „Wprost” Aida Kosojan-Przybysz, wizjonerka, piosenkarka, autorka książki „Potęga Obfitości”.

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Wraz z 2026 rokiem wchodzimy w nowe ćwierćwiecze. Jakie ono będzie?

Aida Kosojan-Przybysz: Mijający rok był w mojej wizji rokiem obrotowych drzwi. Jego wpływ będziemy odczuwali przynajmniej do końca stycznia. Przed nami rok lustra, ale w tle mamy ogrom emocji, które pozostawił nam stary rok.

Gdy rozmawiałyśmy rok temu, mówiła pani, że w 2025 roku powrócą do naszego życia dawni znajomi, a do politycznej gry wejdą starzy gracze. Czy będą mieli na nas wpływ w kolejnym roku, czy też znikną tak szybko, jak się pojawili po latach?

Patrząc z perspektywy tego roku, wiele osób mówiło mi, że miało potrzebę powrotu do dawnych relacji, zainteresowań, fachu. Znam też przypadki, kiedy po latach małżeństwa, po burzliwych związkach z innymi partnerami, ludzie nagle przestali być dla siebie wrogami, a nawet zaczęli ponownie się umawiać na randki. Czyli tak naprawdę 2025 rok był dla niektórych czasem zaskoczeń czy powrotów.

W 2025 roku ważna była cyfra pięć. W kolejnym – prym wiedzie szóstka. Rozszyfruje pani znaczenie tych liczb?

Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.