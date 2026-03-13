Słynna wizjonerka mówiła o III wojnie światowej i Polsce. Nasz kraj ma odegrać ważną rolę

Siostra Łucja, czyli Lúcia de Jesus dos Santos, to jedna z trzech osób, które doświadczyć miały tzw. objawień fatimskich. Portugalskie dzieci miały otrzymać przesłanie od Matki Boskiej i choć wiele osób wątpi w tego typu „wizje”, Kościół katolicki zdecydował się uznać ich autentyczność.

Siostra Łucja i tajemnice fatimskie

Początkowo przekazywane przez dzieci wizje utrzymywane były w tajemnicy. Określano je mianem „trzech tajemnic fatimskich”. Pierwsza i druga zostały ujawnione w 1941 roku przez wspominaną tutaj siostrę Łucję. Na polecenie biskupa Fatimy oznajmiła ona, że w pierwszej objawiono, jak wygląda piekło. Drugą interpretowano jako zapowiedź wybuchu II wojny światowej.

Trzecią tajemnicę fatimską trzymano w tajemnicy przez wiele lat. Została spisana w 1944 roku przez Łucję, a dokument przechowywali w Watykanie kolejni papieże. Treść wizji dopiero w 2000 roku ujawnił Jan Paweł II. Znajdował się tam m.in. fragment o kapłanie ginącym od kuli, co powiązano z zamachem na tego właśnie papieża z 1981 roku.

Siostra Łucja i jej wizje. Mówiła o Polsce i trzeciej wojnie światowej

Ciekawość wzbudzał fakt, że siostra Łucja doświadczała też późniejszych wizji, już po poznaniu tajemnic fatimskich. Mówiła m.in. o wojnie Rosji i Chin, która miała przynieść katastrofalne skutki. Przepowiadała też zniszczenie wielu krajów Europy, m.in. Niemiec, Szwajcarii, Holandii czy Danii. Ucierpieć miała również północna część Włoch.

W wizjach siostry Łucji dochodziło nie tylko do konfliktów zbrojnych ale i katastrof naturalnych. Jak twierdziła, obserwowała też przyszłość Polski. Według jej przepowiedni, nasz kraj miał przetrwać zarówno III wojnę światową, jak i inne kataklizmy. Z tych ciężkich momentów miał nawet wyjść silniejszy, potężniejszy i odegrać później istotną rolę w historii kontynentu.

– Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy – zapowiadała.

