Odczytano tablice Babilonu. Proroctwo zagłady zakodowane w glinie

Tablice pochodzące z około 1200 roku p.n.e.. Zostały odnalezione w ruinach miasta Sippar i przez ponad 100 lat stanowiły dla uczonych zagadkę nie do rozwikłania. Przełom przyniosło dopiero zastosowanie nowoczesnych algorytmów AI, które odsłoniły ich pierwotny przekaz.

Proroctwo zagłady zakodowane w glinie

Zapisane w starobabilońskim dialekcie ostrzeżenia odwołują się do zjawisk astronomicznych. Według wierzeń mieszkańców Mezopotamii, zaćmienia Księżyca zwiastowały nieszczęścia – głód, zarazy i powodzie. Jedna z przetłumaczonych fraz głosi, że „nocne zaćmienie przynosi zarazę. Gdy pojawi się na przeklętym niebie, nie oszczędzi nikogo. Wody zaleją ziemię”.

Dla starożytnych obserwatorów nieba było to sygnałem boskiego niezadowolenia. Choć dzisiejsza nauka zna już przyczyny tych zjawisk, w tamtych czasach miały one charakter głęboko duchowy i polityczny.

Współcześni badacze wskazują, że astrologia i wróżbiarstwo były w Mezopotamii również potężnymi narzędziami kontroli społecznej. Kapłani wykorzystywali interpretacje nieba, by wpływać na decyzje władców, uspokajać lud lub legitymizować działania monarchy.

Zaćmienie Księżyca. Nauka kontra mity

Wbrew dawnym przekonaniom, zaćmienie Księżyca to całkowicie naturalne i niegroźne zjawisko astronomiczne. Dochodzi do niego, gdy Ziemia znajdzie się pomiędzy Słońcem a Księżycem i zasłoni dostęp światła słonecznego. W efekcie satelita Ziemi przybiera często czerwonawy odcień, co bywa nazywane „krwawym Księżycem”.

Takie zjawiska są łatwe do przewidzenia i można je obserwować bez użycia specjalistycznego sprzętu.

O tego typu zdarzeniach informujemy regularnie. Ostatni "krwawy Księżyc", jaki mogliśmy zaobserwować, pojawił się na niebie kilka miesięcy temu.

