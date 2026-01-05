TV Republika w centrum skandalu. Wystarczyło jedno zdanie

W miniony weekend oczy całego świata skupiły się na Wenezueli. Wszystko za sprawą operacji specjalnej przeprowadzonej przez amerykańskie wojska. Komandosi z jednostki Delta Force schwytali dotychczasowego przywódcę kraju Nicolasa Maduro oraz jego żonę Cilię Flores. Polityk został przewieziony do federalnego sądu w Nowym Jorku, gdzie usłyszy zarzuty o przestępstwa narkotykowe.

Aresztowanie Maduro. Burza w Polsce po wpisie Tomasza Sakiewicza

Ruch Donalda Trumpa wywołał mnóstwo komentarzy na całym świecie, również w Polsce. Część przeciwników obecnego rządu postanowiła wykorzystać sytuację, aby uderzyć w Donalda Tuska. W mediach społecznościowych pojawiły się absurdalne wpisy, których autorzy sugerowali, że Donalda Tuska może spotkać podobny los jak Nicolasa Maduro. „Assad, Maduro...Tusk?” – napisał Tomasz Sakiewicz.

Po tym wpisie na szefa Telewizji Republika spadła fala krytyki. Internauci dopytywali, jak można porównywać demokratycznie wybranego premiera do zbrodniarzy wojennych i dyktatorów, którzy podczas swojej politycznej działalności nie mieli skrupułów przed zabijaniem opozycjonistów.

„Jak widać nawet głupota jest skalowalna, a duch Targowicy w waszych kręgach wiecznie żywy. Tęskno do cara?” – ripostował Łukasz Kohut. „Czy na oddziale nie powinni panu wyłączyć internetu?” – dodał Miłosz Motyka.

Sakiewicz porównał Tuska do dyktatorów. Ostra krytyka

Całe zamieszanie postanowił również skomentować Donald Tusk. „Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia »dyktatury Tuska«. Niżej upaść nie można” – ocenił premier.

O krok dalej postanowił pójść Michał Gramatyka. Polityk miał się w poniedziałek 5 stycznia pojawić w jednym z programów nadawanych przez TV Republikę, jednak ostatecznie zrezygnował z udziału.

„Miałem być w „Gościu Dzisiaj” w Telewizja Republika u Danuty Holeckiej. Odwołałem swój udział w programie po chamskim, żenującym i antypolskim wpisie redaktora Sakiewicza” – poinformował wiceminister cyfryzacji. „Polski premier wymaga szacunku, niezależnie od strony i poziomu natężenia politycznego sporu. Bo jest premierem Polski” – dodał polityk.

