Wiceszef MON uderzył w TV Republika. „Tak się nie powinno kłamać”

– Uwaga, uwaga, rosyjska dezinformacja i to gdzie? W Telewizji Republika. TV Republika chce wmówić Polakom, że paliwo jest najdroższe w Europie, podczas gdy jest najtańsze w Europie. Jutro cena paliwa to 6,08 zł, a olej napędowy w dół o 18 groszy. Tak się powinno działać, ale tak się nie powinno kłamać – powiedział w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Ministerstwo Energii podkreśliło, że w czwartek 16 kwietnia ceny będą najniższe od wprowadzenia pakietu CPN. „Polski rząd stabilizuje rynek i realnie chroni portfele Polaków. Niższe ceny przy dystrybutorach to ulga, którą widać przy każdym tankowaniu” – zaznaczył resort. Sprawa, o której wspomniał wiceszef MON, została poruszona w nowym programie porannym stacji Tomasza Sakiewicza.

Absurd w TV Republika. Przekonują, że „ceny paliw rujnują Polaków”, ich mapa mówi co innego

Na starcie pasma zapowiedziano, że poruszona zostanie kwestia blokady cieśniny Ormuz i jej wpływu na światowe ceny ropy. W dalszej części programu dokonano właśnie przeglądu cen paliw u sąsiadów Polski – w Niemczech, Czechach, Słowacji, Ukrainie i Litwie. Tańsze paliwo w środę było jedynie w Ukrainie i wynosiło 6,04. Przyznano, że najdroższe paliwo jest w Holandii. Zauważono również, że do naszego kraju przyjeżdżali tankować Niemcy, „bo jest to dla nich dużo korzystniejsze”.

Oprócz belki „Ceny paliw rujnują Polaków” z ust prowadzących nie padł na to żaden dowód. „Pasek” wrócił ponownie po kilkunastu minutach, kiedy w rozmowie z reporterem TV Republika przypomniano o głośnej obietnicy Donalda Tuska sprzed lat, kiedy ten był jeszcze w opozycji. Rzucił wówczas, że gdyby on był premierem, to paliwo byłoby po 5,19 zł, co potem wielokrotnie było mu wypominane przez prawicowe środowiska.

Na „pasku” jedno, a mówią całkowicie coś sprzecznego. Tak TV Republika próbuje straszyć ceną paliw

Dalej w TV Republika połączono się ze swoją wysłanniczką. Na belce przekonywano, że „Polacy szukają tańszego paliwa na Słowacji”, co stoi w sprzeczności z pokazaną wcześniej przez nich mapą. Tam w środę paliwo było bowiem po 6,67, jeśli chodzi o benzynę bezołowiową. – Ta turystyka paliwowa nam się skończyła. Nie opłaca nam się jeździć już na Słowację – mówiła reporterka. Dodała też, do Czesi przyjeżdżają do nas tankować.

Taki artykuł pojawił się na portalu TV Republika, został już skasowany. „Zorientowali się"

