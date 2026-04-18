Przestroga. Zwolennicy polexitu powinni zobaczyć te dane

W najnowszym badaniu zleconym przez „The Guardian” widać wyraźne przesunięcie nastrojów. Choć większość wyborców akceptuje obecne relacje Londynu z Brukselą, to zaledwie niewielka część badanych Brytyjczyków robi to bez wątpliwości.

Coraz więcej Brytyjczyków chce powrotu do UE

Z sondażu wynika, że 53 proc. badanych popiera ponowne przystąpienie do Unii Europejskiej. Wśród wyborców Labour Party, Liberal Democrats i Green Party of England and Wales odsetek ten przekracza 80 proc. To wyraźny sygnał zmiany nastawienia wśród elektoratu brytyjskich partii określanych jako proeuropejskie.

Znacznie większy sceptycyzm utrzymuje się wśród sympatyków Conservative Party oraz Reform UK. Tam poparcie dla powrotu do UE jest wyraźnie niższe, co pokazuje, że podziały z czasów słynnego referendum dalej istnieją.

Powrót do UE? Polityczne ryzyko i stare podziały

Eksperci zwracają uwagę, że nawet częściowe zbliżenie do struktur unijnych, jak unia celna czy wspólny rynek, może ponownie rozpalić polityczne konflikty. Tom Brufatto z organizacji Best for Britain podkreśla, że takie rozwiązania wymagają trudnej debaty o suwerenności i przekazywaniu kompetencji.

Problemem pozostaje również brak jasnej strategii politycznej. John Curtice krytykuje ostrożne podejście Partii Pracy, które unika jednoznacznych deklaracji w sprawie brexitu.

Brexit nadal dzieli i kosztuje

Krytyczne głosy wobec wyjścia z UE nie milkną. Neil Kinnock ocenia w rozmowie z dziennikiem, że brexit wyrządził krajowi poważne szkody i przewiduje, że w przyszłości temat powrotu do UE wróci do głównego nurtu polityki.

Z kolei Anand Menon wskazuje na alarmujące dane z brytyjskiej gospodarki. Według szacunków brexit mógł kosztować brytyjską gospodarkę nawet 8 proc. PKB, podczas gdy obecne próby „resetu” relacji z UE mogą przynieść jedynie ograniczone korzyści.

Polska opuści UE jak Wielka Brytania? Do tego daleka droga

Choć eurosceptycyzm w naszym kraju rośnie, wciąż pozostaje w zdecydowanej mniejszości. Z sondażu przytaczanego przez Business Insider wynika, że poparcie dla wyjścia z Unii Europejskiej deklaruje około 22–25 proc. ankietowanych, podczas gdy nawet 70 proc. sprzeciwia się polexitowi.

Warte podkreślenia jest to, że jeszcze kilka lat temu zwolenników polexitu było wyraźnie mniej, co pokazuje stopniowy wzrost nastrojów krytycznych wobec UE. Mimo tego Polska pozostaje jednym z najbardziej proeuropejskich krajów w regionie – poparcie dla bycia w UE jest na poziomie bliskim 80 proc.

Nie Grecja i nie Hiszpania. Ten kierunek to nowy wakacyjny hit Polaków

