Horror w Kijowie. Szaleniec strzelał do cywilów, tragiczny bilans

Do ataku doszło w dzielnicy Hołosijiwskiej, gdzie uzbrojony mężczyzna zaczął strzelać do przypadkowych osób. Jak informował mer Kijowa Witalij Kliczko, początkowo potwierdzono śmierć dwóch osób oraz kilku rannych, w tym dziecka.

Kijów. Uzbrojony napastnik zaczął strzelać do cywili

Ranni trafili do szpitali, a służby natychmiast rozpoczęły operację powstrzymania sprawcy. Nie było to łatwe, ponieważ mężczyzna zabarykadował się w supermarkecie, gdzie w środku znajdował się także ochroniarz sklepu.

Sytuacja szybko uległa pogorszeniu. Napastnik wziął zakładników i zaczął strzelać w kierunku funkcjonariuszy policji. Do akcji wkroczył oddział specjalny KORD, który podjął decyzję o szturmie.

Jak przekazał minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko, na początku próbowano negocjować z napastnikiem, jednak podjęte próby nie przyniosły efektu. Podczas operacji służby zastrzeliły agresora, mężczyzna nie żyje.

Tragedia w Kijowie. Zełenski zabrał głos

Z czasem napływały kolejne informacje o ofiarach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że liczba zabitych wzrosła do co najmniej pięciu osób, a dziesięć kolejnych zostało rannych.

twitter

Prezydent Ukrainy podkreślił, że ofiarami byli cywile. Czterech zakładników udało się uwolnić. Służby nadal ustalają dokładny przebieg zdarzeń i motywy działania sprawcy.

Czytaj też:

Szok to za mało. Klęska Orbana okazała się jeszcze większaCzytaj też:

Przestroga. Zwolennicy polexitu powinni zobaczyć te dane