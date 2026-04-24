Policja zatrzymała 17-latkę. Polskie służby współpracowały przy akcji z FBI

Jak podało radio RMF FM, młoda kobieta – mieszkanka Pomorza – miała na forum internetowym zaproponować, że dostarczy instrukcje, jak stworzyć ładunki wybuchowe. Chodziło o bomby, których elementem składowym są rury PVC (czyli wykonane z polichlorku winylu).



Polscy funkcjonariusze policji działali we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym (FBI). Wkrótce ustalili oni adres zamieszkania 17-latki, dokonali przeszukania lokalu, a także zabezpieczyli jej sprzęt komputerowy czy dyski twarde z cyfrowymi danymi.

Podejrzana kontaktowała się z osobami z Turcji, a także Kanady. Rozmawiała z nimi o masowych morderstwach. Na jednej z platform miała nickname (pseudonim internetowy), który nawiązywał do strzelaniny z 1999 roku w szkole Columbine High School w Kolorado (w Stanach Zjednoczonych). W masakrze tej zginęło 13 osób, a 24 zostały ranne.

Młoda kobieta usłyszała zarzuty w prokuraturze w Tczewie – ustaliła rozgłośnia. Jeśli okaże się winną popełnienia przestępstw, sąd może wymierzyć jej karę nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Policja potwierdziła zatrzymanie 17-latki

Komunikat prasowy w sprawie zatrzymania 17-latki opublikowała także polska policja. „Jak ustalili funkcjonariusze, oferowała ona pomoc w przekazaniu instrukcji dotyczących konstruowania materiałów wybuchowych osobie planującej atak. W Internecie posługiwała się pseudonimem nawiązującym do sprawcy strzelaniny z 1999 roku w jednej ze szkół średnich w stanie Kolorado w USA. Utrzymywała również prywatne kontakty z użytkownikami z Turcji i Kanady, prowadząc rozmowy dotyczące masowych zabójstw” – przekazali funkcjonariusze.

Mundurowi ujawnili, że podczas przeszukania miejsca zamieszkania młodej kobiety „zabezpieczyli sprzęt komputerowy, telefony oraz cyfrowe nośniki danych”. „Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dotarli do korespondencji, z której wynika, że przekazała ona instrukcję wykonania ładunku wybuchowego z wykorzystaniem rury PCV. Dalsze czynności pozwoliły na ustalenie tożsamości oraz miejsca zamieszkania odbiorczyni tych materiałów. Funkcjonariusze przeprowadzili również przeszukanie u drugiej 17-latki, potwierdzając fakt otrzymania wskazanej korespondencji. Wstępne ustalenia wskazują, że kontakt ten miał charakter incydentalny” – podali.

