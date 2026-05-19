Nerwowo przed mundialem. W USA rosną obawy o bezpieczeństwo

Jako główne problemy Amerykanów przed mundialem „Politico” wymienia brak sprzętu do śledzenia dronów, paraliż w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego USA oraz zmianę przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Jeszcze inną kwestię stanowić mają obawy polityczne urzędników lokalnych, którzy spodziewają się przerzucania na nich winy za ewentualne problemy.

Strach przed mundialem. USA nie są przygotowane?

— Jeśli dojdzie do incydentu, albo gdy dojdzie do incydentu, będzie dużo wzajemnego obwiniania się. Wszyscy będą szukać kozła ofiarnego — zauważał rozmówca redakcji z branży produkcji dronów. To właśnie ta technologia ma spędzać sen z powiek urzędników. Chodzi zarówno o złośliwe przerywanie meczów lotami nad stadionem, jak i poważniejsze zagrożenia.

Syrektor Secret Service, Sean Curran jeszcze w kwietniu skarżył się na trudności z zakupem technologii przeciwdziałania dronom. Winił za tę sytuację „problemy z łańcuchem dostaw” i zapowiadał, że zwróci się o pomoc do Pentagonu. Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, Markwayne Mullin na początku maja ogłaszał z kolei, że „poziom zagrożenia jest niezwykle wysoki”.

Rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA zapewniał, że agencja pracuje przez całą dobę, by zabezpieczyć kibiców, zawodników i społeczności zaangażowane w mundial. Jednocześnie pojawiły się oskarżenia pod adresem Demokratów, którzy poprzez 76-dniowy impas budżetowy mieli uniemożliwić przygotowania w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego do mundialu.

USA. Nowe zasady bezpieczeństwa przed mundialem

„Politico” zwróciło też uwagę na zmianę przepisów. Przez lata w USA różne agencje i władze zajmowały się wykrywaniem i zwalczaniem dronów. W grudniu ubiegłego roku wprowadzono jednak nową ustawę – Safer Skies Act. Nakazywała ona opracowanie i opublikowanie nowych zasad.

— Teraz trzeba faktycznie wdrożyć prawo. Moment na to jest fatalny, ponieważ próbują wdrażać przepisy, próbując jednocześnie je egzekwować – oceniał ten sam przedstawiciel branży produkcji dronów. Jak zwrócono uwagę w artykule, „zasady są wciąż opracowywane”. Wspomniano m.in. o trwających szkoleniach ws. dronów w nowym centrum FBI. Dyrektor agencji Kash Patel zapewniał, że lista oczekujących jest długo, bo każda agencja w kraju chce przeszkolić swoich funkcjonariuszy.

