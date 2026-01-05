Rosyjska propaganda kradnie okładki „Wprost”. „Obrzydliwa manipulacja”

Rosyjskie media propagandowe sięgnęły po cudzą pracę — i nawet tego nie potrafiły zrobić uczciwie – donosi portal Nexta Polska.

Chodzi o okładkę świątecznego numeru Wprost z 2022 r. Przedstawiała ona ukraińskich żołnierzy siedzących w okopie, który wydłuża się w kształt świątecznego stołu, przy którym siedzi z kolei samotna matka z dwojgiem dzieci.

Złodzieje z Rostowa

Praca Pawła Kuczyńskiego została przerobiona przez rosyjski serwis Rostov Glavniy z ponad 230 tys. obserwujących na Instagramie. Jak podają sami autorzy, serwis jest pierwszym źródłem informacji dla mieszkańców Rostowa nad Donem, jednego z dziesięciu największych rosyjskich miast, położonego w południowej części kraju. To tam swoją kwaterę główną ma Południowy Okręg Wojskowy, z którego kierowane są kolejne uderzenia na Ukrainę. Z racji swojego wojskowego i logistycznego znaczenia w ciągu ostatnich latach Rostów kilkukrotnie odwiedzał Władimir Putin.

Rosyjskie medium przerobiło okładkę „Wprost”, domalowując na mundurach ukraińskich żołnierzy rosyjskie flagi. Do stołu dodano trzecie dziecko, tło przyprószono śniegiem i rozświetlono choinkę. „Rosyjskie media propagandowe sięgnęły po cudzą pracę — i nawet tego nie potrafiły zrobić uczciwie” – pisze Nexta Polska.

Obrzydliwa manipulacja i kradzież

Przerobioną pracę redakcja Rostov Glavniy opatrzyła życzeniami dla rosyjskich żołnierzy:

„Życzymy sobie tylko jednego: aby ten Nowy Rok był ostatnim, jaki nasi żołnierze spędzą w okopach”.

To obrzydliwa manipulacja i zwykła kradzież. Nie wspomniano, że to przerobiona okładka tygodnika „Wprost”, że autorem pracy jest Paweł Kuczyński, znany polski rysownik z ponad setką nagród na koncie, że praca, wtedy w 2022 r., była hołdem i życzeniami dla ukraińskich żołnierzy, którzy walczyli z Rosjanami w okopach, często ginąc, zostawiając kolejne puste miejsca przy świątecznych stołach.

