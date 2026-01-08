80 cm śniegu i srogi mróz. Kolejne szkoły przechodzą na zdalny tryb nauki

„Przechodzimy na naukę w trybie zdalnym” – ogłaszały 5 stycznia (poniedziałek) władze gminy Kozłowo, której wójtem jest Marek Wolszczak. Jak dodano, ma to związek z trudną sytuacja pogodową – władze samorządu przy podejmowaniu decyzji kierowały się „troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów” – jak podkreślano w komunikacie. W czwartek i piątek zajęcia lekcyjne w szkołach w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie odbywają się w formie zdalnej (przez komputer i za pośrednictwem łącza internetowego – czyli online).

„W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie nauka będzie prowadzona hybrydowo, tj. uczniowie miejscowi uczą się w szkole, a uczniowie dojeżdzjący – przez internet. Jeśli chodzi o przedszkola, zajęcia będą tam prowadzone „zgodnie z harmonogramem dla dzieci miejscowych lub dowiezionych przez rodziców”.

W rozmowie z szefową Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Jolantą Skrzypczyńską – redakcja Radia ZET dowiedziała się, że uczniowie po weekendzie powrócą już do normalnego trybu nauki. Zaznaczyła ona, że gdyby jednak jutro i pojutrze jakieś dziecko zostało przywiezione do jednej z placówek na terenie Kozłowa, to nie zostanie pozostawione same sobie. – Gdyby uczniowie dotarli do szkół w gminie, to mają zapewnioną opiekę, bo nauczyciele pracują w placówkach – poinformowała. Jak dotąd kuratorium nie zostało powiadomione o problemach w innych szkołach.

Termometry wskażą -18℃

„Zetka” podaje, że w ostatnich dniach na terenie powiatu nidzickiego spadło około 70-80 centymetrów śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy informował natomiast, że w nocy z 8 na 9 stycznia temperatura minimalna na terenie praktycznie całej Polski zejdzie do około -13-9 stopni Celsjusza. „Chłodniej będzie miejscami na północy, północnym wschodzie, a w centrum oraz rejonach podgórskich [termometry wskażą – red.] od -18°C do -14°C”.

Na nieco mniej dokuczliwą aurę liczyć mogą mieszkańcy kraju z rejonu Półwyspu Helskiego – tam temp. wyniesie ok. -7°C.

