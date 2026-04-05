Przełom w badaniach nad psami. Wszystko przez fragment szczęki

Naukowcy trafili na fragment szczęki – jak się okazało, należała do jednego z najstarszych udomowionych psów. Badacze znaleźli ją w słynnej jaskini krasowej Gough's Cave w wąwozie Cheddar Gorge w angielskim Somerset.

Przeanalizowali DNA wspomnianej szczęki i odkryli, że jej właściciel żył w niedalekiej odległości od ludzi już 15 tysięcy lat temu – a zatem tysiące lat przed tym, jak człowiek udomowił zwierzęta gospodarskie czy nawet koty.

Ten niewielki fragment kości okazał się cennym nośnikiem informacji; okazuje się bowiem, że pierwsze psy wyewoluowały ze swoich wilczych przodków około 5 tysięcy lat wcześniej, niż dotąd sądzono. Badacze wysnuli również następujący wniosek: więź pomiędzy człowiekiem a psem była niezwykle silna już od samego początku „znajomości”. – To pokazuje, że już 15 tysięcy lat temu psy i ludzie mieli niezwykle bliską relację, a ten niewielki fragment szczęki pomógł odkryć, jak ta współpraca się zaczęła – mówi na łamach BBC doktor William Marsh z Natural History Museum.

Człowiek i pies. Partnerzy od epoki lodowcowej

Pierwsze psy wywodzące się od szarych wilków kręciły się wokół ludzkich obozowisk u schyłku epoki lodowcowej. Coraz bardziej oswajały się z obecnością człowieka, by z czasem całkiem się z nim zaprzyjaźnić i dać się wykorzystywać do polowań, pilnowania schronień czy tropienia. Stały się nie tylko pomocą, ale i towarzyszami w codziennym życiu człowieka.

Badania DNA odnalezionej szczęki z Somerset umożliwiły naukowcom identyfikację podobnych znalezisk z terenu całej Europy i Anatolii jako należące do psów, a nie – jak wcześniej sądzono – do wilków. Okazało się dodatkowo, że psy te jadły to samo, co ich ludzcy towarzysze – na przykład razem z człowiekiem raczyły się rybami w Turcji lub mięsem czy roślinami w Wielkiej Brytanii.

Psie DNA pod lupą naukowców

W ramach badań przeanalizowano DNA ponad 200 szczątków psów i wilków z Bliskiego Wschodu i Europy. Naukowcy zyskali potwierdzenie, że wszystkie współczesne psy wywodzą się z dwóch głównych linii, rozprzestrzeniających się po północnej części globu już pod koniec epoki lodowcowej, długo przed pojawieniem się rolnictwa.

– To niesamowite, że już 15 tysięcy lat temu widzimy taką bliskość między człowiekiem a psem: relację, która przetrwała do dziś – podkreśliła doktor Selina Brace z Natural History Museum.

Badania opublikowano w czasopiśmie „Nature”.

