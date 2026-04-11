Tusk wskazał „dziesiątkę na wybory”. Oto lista nazwisk

Podczas posiedzenia Rady Krajowej KO przemówienie wygłosił Donald Tusk. Premier ogłosił również nazwiska 10 osób, które będą odpowiadać za przygotowanie partii do najbliższej kampanii wyborczej. – Dziesiątka na wybory – tak nazwałem grupę młodych i zdeterminowanych, którzy już pokazali, że sporo potrafią. To będzie dziesiątka otwarta. Poprosiłem te osoby, aby zajęły się przygotowaniem do kampanii wyborczej, do wyborów, oceną politycznych atutów i słabości – mówił Tusk.

– Czas pokaże, kto z nich i kto spoza tej dziesiątki najlepiej będzie w stanie nas przygotować i poprowadzić do tego boju. Dla mnie ważne jest, żeby cała Polska zobaczyła, że myślimy o tym, kto będzie odpowiadał za Polskę i za nasze losy nie tylko za rok, za dwa, ale też za 5, 10 i 15 – kontynuował premier. – Nikt nie jest wieczny, więc ja też muszę myśleć o tych, którzy będą potrafili kontynuować to wielkie dzieło i obrony, i budowy Rzeczpospolitej – dodawał.

„Dziesiątka na wybory” Koalicji Obywatelskiej

Przewodniczący KO wskazał Aleksandrę Gajewską, Monikę Rosę, Małgorzatę Gromadzką, Cezarego Tomczyka, Pawła Bliźniuka, Macieja Wróbla, Macieja Tomczykiewicza, Arkadiusza Marchewkę, Andrzeja Domańskiego i Adama Szłapkę.

Aleksandra Gajewska zasiada w Sejmie drugą kadencję, a od 2023 roku jest wiceministrą Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Monika Rosa posłanką jest od 2015 roku, początkowo związana była z Nowoczesną. Małgorzata Gromadzka w Sejmie zasiada dopiero od 2023 roku, a od października 2025 roku jest wiceministrą rolnictwa i rozwoju wsi. Cezary Tomczyk obecnie jest wiceministrem obrony narodowej, pierwszy mandat poselski zdobył w 2007 roku. Z kolei Paweł Bliźniuk to były łódzki samorządowiec, który do Sejmu dostał się w 2023 roku. Podobnie jak Maciej Wróbel, który zajmuje także stanowisko wiceministra kultury. Natomiast Maciej Tomczykiewicz mandat objął dopiero w 2024 roku, zastępując wybraną do PE Mirosławę Nykiel.

Arkadiusz Marchewka to wieloletni poseł ze Szczecina i wiceminister infrastruktury, zaś Andrzej Domański to jedyny szef resortu w „dziesiątce” Tuska. Od 2023 roku stoi na czele resortu finansów. Grono zamyka Adam Szłapka, poseł, rzecznik rządu i sekretarz stanu w KPRM.

