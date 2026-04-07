Donald Tusk ma nową strategię. Jeden z koalicjantów będzie zaskoczony

Jak wynika z ustaleń dziennikarza RMF FM Kacpra Wróblewskiego jeszcze przed świętami wielkanocnymi premier Donald Tusk miał rozmawiać z członkami rządu o planach na przyszły rok.

Dyskutowano m.in. na temat wyborów, które odbędą się jesienią 2027 roku. Jeden z polityków koalicji rządzącej ujawnił w rozmowie z rozgłośnią, że „premier ma jakąś wizję na tę niedaleką przyszłość. Jego zdaniem w jednym bloku powinna pójść Koalicja Obywatelska z Lewicą i PSL-em”” .

Polska 2050 poza obozem

Rozmówca RMF FM miał także przekazać, że „Donald Tusk nie wyobraża sobie startu (w wyborach – red.) z Polską 2050” . Powodem tej niechęci ma być to, że premier ma być niezadowolony z poczynań ugrupowania. Ma chodzić m.in. o składanie projektów poselskich, z pominięciem konsultacji z koalicjantami. Partia kierowana przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz miała też być określana jako „niestabilny koalicjant” . Powodem miały być ostatnie odejścia z ugrupowania.

twittertwitter

Niechętni na koalicję

Już kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawił się głos niezadowolenia z ewentualnej koalicji przed wyborami. Piotr Zgorzelski otwarcie napisał, że nie wyobraża sobie takiej współpracy. „Mogę się założyć, że nie wystartujemy z KO na wspólnej liście” - napisał.

W podobnym tonie wypowiedziała się 7 kwietnia na antenie RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Liderka Polski 2050 stwierdziła, że jej partia „nie widzi się na żadnej, 'jednej liście'” .

„Mamy swoja agendę dla tej koalicji, choć często postrzega się nas jakbyśmy byli jakąś przeszkodą, jakimś kamieniem w bucie. A my po prostu robimy nową politykę” – dodała liderka. Oceniła również, że „Polska 2050 jest formacją, która powstała, wygrała wybory i od razu weszła do rządu” i „chwilę zajęła jej nauka rządzenia i współrządzenia” , jednak teraz już to potrafi.

