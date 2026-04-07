Karol Nawrocki kieruje do Donalda Tuska specjalny list. „Z natychmiastowym żądaniem”

Karol Nawrocki zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie ws. prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej. Na wstępie nawiązał do opowieści kard. Stefana Wyszyńskiego. Głowa państwa podkreśliła, że „siła naszego kraju zaczyna się tam, gdzie bije serce jej ziemi – na polskiej wsi”. – Prawda jest prosta i ponadczasowa: nie ma silnego państwa, bez silnego rolnictwa. Nie ma suwerenności bez bezpieczeństwa żywnościowego – przekonywał Nawrocki.

Prezydent zwrócił uwagę na wezwania polskich rolników. Wśród nich wymienił „umowę z państwami Mercosur, rosnące koszty produkcji, drogie nawozy, niepewność rynków, napór taniego importu i coraz częstsze konflikty, które odbierają spokój pracy”. – I właśnie dlatego, w tym trudnym czasie, podjąłem dwie ważne inicjatywy dla polskiej wsi. Pierwsza to propozycja nowej ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi – wyjaśniał Nawrocki.

– Nowe prawo, które przygotowałem, mówi jasno: chów zwierząt, prace polowe, ruch maszyn to nie są uciążliwości, które trzeba tłumaczyć- przekonywała głowa państwa. Jego zdaniem rolnik nie powinien się kajać, że pracuje. Osoby kupujące nieruchomości na wsi będą z kolei musiały oświadczyć, że mają świadomość, że na tych terenach „może być prowadzona uciążliwa, ale w pełni legalna działalność rolnicza”. Zdaniem Nawrockiego „to przywrócenie elementarnej uczciwości”.

Wkrótce więcej informacji