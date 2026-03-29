Nawrocki czy Tusk? Polacy wydali werdykt. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu, który przeprowadziła pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski, zapytano respondentów, do kogo mają większe zaufanie w obecnej sytuacji politycznej: do Karola Nawrockiego czy Donalda Tuska.

Nawrocki czy Tusk? Polacy wskazali, komu ufają bardziej. Nowy sondaż

28,8 proc. zdecydowanie większą dozą zaufania darzy prezydenta, a 12,7 proc. – raczej większą. Łącznie to 41,5 proc. wskazań. Przeciwnego zdania jest 37,1 proc. badanych. 25,2 proc. zdecydowanie bardziej ufa Donaldowi Tuskowi, a 11,9 proc. – raczej. Co ciekawe, aż 16,9 proc. badanych zadeklarowało, że nie ufa ani głowie państwa, ani szefowi polskiego rządu, a 1,2 proc. ufa obydwu politykom w podobnym stopniu. 3,3 proc. ankietowanych nie umie się określić.

Udostępniono także bardziej szczegółowe wyniki badania, w których sprawdzono, jak odpowiadają respondenci w zależności od preferencji politycznych. W przypadku wyborców koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica) aż 88 proc. wskazało, że bardziej ufa Donaldowi Tuskowi, a 4 proc. postawiło krzyżyk koło nazwiska Karola Nawrockiego. 5 proc. nie ufa żadnemu z polityków, a 3 proc. ufa obu w zbliżonym stopniu.

Jeśli chodzi o osoby, które wspierają partie opozycyjne (Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Razem, Konfederacja Korony Polskiej), proporcja się odwraca. 78 proc. ankietowanych wskazało na prezydenta jako polityka, któremu bardziej ufa, a 5 proc. – Donalda Tuska. 17 proc. respondentów zadeklarowało, że nie ufa ani Karolowi Nawrockiemu, ani Donaldowi Tuskowi.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 13-15 marca 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Polacy wybrali najgorszego ministra rządu Tuska. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Polacy odwracają się od Karola Nawrockiego? Ten sondaż daje do myślenia