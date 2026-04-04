Zmartwychwstanie pod lupą nauki. Wnioski mogą zaskoczyć

Zgodnie z zapisami w Biblii, Jezus Chrystus został ukrzyżowany, a po trzech dniach zmartwychwstał. Wydarzenia sprzed tysięcy lat stanowią fundament chrześcijaństwa, ale jednocześnie od wieków dzielą zarówno wierzących, jak i sceptyków.

Na przestrzeni lat wielu naukowców podejmowało się próby naukowego wyjaśnienia wielkanocnego cudu. Wśród najczęściej przywoływanych hipotez znajdują się między innymi halucynacje uczniów, celowy spisek czy pomyłka związana z miejscem pochówku.

W nowym badaniu Pearl Bipin, inżynier z Narodowego Instytutu Technologii w Goa w Indiach podjął próbę zweryfikowania i uporządkowania tych teorii. Co się okazało?

Cztery argumenty

W swojej analizie naukowiec wskazał cztery kluczowe elementy, które mają przemawiać za autentycznością zmartwychwstania.

Wśród nich wymienił pusty grób, relacje o ukazywaniu się Jezusa po śmierci, nagłą przemianę jego uczniów oraz nawrócenie osób, które były w sprawie zmartwychwstania sceptyczne.

Jak twierdzi Bipin, zarówno informacje o pustym grobie, jak i świadectwa spotkań ze zmarłym Jezusem pojawiają się w wielu wczesnych źródłach, które powstały niedługo po tych wydarzeniach.

Badacz wziął pod lupę także hipotezy związane z psychologią i teorie spiskowe. Wnioski wskazują, że nie tłumaczą one w pełni wszystkich opisanych zjawisk.

Źródła historyczne i analiza medyczna

Naukowiec sięgnął również po źródła pozabiblijne. Wśród nich znalazły się między innymi zapiski rzymskiego historyka Tacyta, który na II wieku wspominał o egzekucji Jezusa za panowania cesarza Tyberiusza. Na tapet Bipin wziął równeż pisma Józefa Flawiusza.

Jak twierdzi autor raportu, takie niezależne relacje pomagają stworzyć „ramy pewności”, że Jezus istniał, został skazany na śmierć i zapoczątkował ruch, który szybko się rozprzestrzenił.

Istotnym elementem analizy była także ocena medyczna ukrzyżowania. Odrzucona została tak zwana „teoria omdlenia”, według której Jezus miał jedynie stracić przytomność. Warto zaznaczyć, że w czasach, gdy Jezus miał chodzić po ziemi, ukrzyżowanie było jedną z najbardziej brutalnych metod egzekucji. Prowadziło do śmierci wskutek wycieńczenia, utraty krwi i uduszenia.

W analizie przywołany został również fragment Ewangelii opisujący przebicie boku Jezusa i wypłynięcie „krwi i wody”. Może to wskazywać na poważne uszkodzenia organizmu i niewydolność krążeniowo-oddechową.

„Gdyby Jezus zemdlał i ukazał się uczniom, wyglądałby jak człowiek na wpół martwy, rozpaczliwie potrzebujący pomocy medycznej” – czytamy w badaniu.

„Minimalne fakty” i rachunek prawdopodobieństwa

W analizie wykorzystano również metodę tak zwanych „minimalnych faktów”. Polega na skupieniu się na wydarzeniach uznawanych za prawdziwe przez wielu badaczy, niezależnie od ich światopoglądu

Do takich faktów zaliczono między innymi przekonanie uczniów, że widzieli Jezusa po śmierci, ich radykalną przemianę oraz szybki rozwój chrześcijaństwa – mimo trwających wówczas prześladowań.

Zwrócono także uwagę na przypadki spektakularnych nawróceń, jak w przypadku Pawła z Tarsu czy Jakuba, brata Jezusa.

Dodatkowo wykorzystano rozumowanie bayesowskie, czyli metodę statystyczną pozwalającą porównywać różne wyjaśnienia i oceniać, które z nich najlepiej pasuje do dostępnych danych. Ich zdaniem to właśnie hipoteza zmartwychwstania najpełniej tłumaczy całość zebranych informacji.

Ten spór się nie skończy?

Chociaż autor badania doszedł do kilku konkretnych wniosków, przyznaje, że temat zostaje otwarty,

Krytycy podkreślają, że analiza opiera się głównie na interpretacji dawnych tekstów, a nie na bezpośrednich, materialnych dowodach. Zwracają też uwagę, że metody historyczne nie są w stanie jednoznacznie potwierdzić zjawisk nadprzyrodzonych.

Dlatego pytanie o zmartwychwstanie Jezusa wciąż pozostaje bez odpowiedzi, a wiele wskazuje na to, że nigdy jej nie otrzymamy.

Czytaj też:

