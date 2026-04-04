Symboliczne miejsce pod lupą naukowców. To mogło być miejsce Ostatniej Wieczerzy

Ostatnia Wieczerza to jedno z najważniejszych wydarzeń w tradycji chrześcijańskiej. Opisywana jest ona w Ewangeliach jako moment ustanowienia Eucharystii i zapowiedzi zdrady Judasza. Od wieków budzi zainteresowanie zarówno wiernych jak i badaczy. Choć przekazy biblijne są zgodne co do znaczenia wydarzenia, nie wskazują jednoznacznie miejsca, w którym miało ono się odbyć.

Wieczernik. Tradycja silniejsza niż pewność

Z czasem utrwaliło się przekonanie, że Ostatnia Wieczerza miała miejsce w Wieczerniku na Górze Syjon w Jerozolimie. Według tradycji to właśnie tam uczniowie mieli spożyć wspólny posiłek z Jezusem. Podczas właśnie tego wydarzenia Chrystus przez symboliczne spożycie chleba i wina ustanawia tradycję Eucharystii, którą znają wszyscy wierni uczestniczący w nabożeństwach.

Czy jednak jest to rzeczywiste miejsce Ostatniej Wieczerzy? Naukowcy od lat szukają odpowiedzi na to pytanie. Poszukiwań nie ułatwia fakt, że teren, na którym znajduje się Wieczernik, był przez stulecia wielokrotnie niszczony – i odbudowywany. Nie zmienia to faktu, że stał się on jednym z najważniejszych punktów na mapie pielgrzymek odbywanych przez chrześcijan. Przez wieki odwiedzali go zarówno zwykli wierni, jak i władcy czy naukowcy.

Ślady pozostawione przez pielgrzymów

Najnowsze badania rzucają nowe światło na to miejsce. Naukowcy, wykorzystując zaawansowaną fotografię cyfrową, odkryli na ścianach Wieczernika niemal niewidoczne inskrypcje, herby i szkice. To ślady pozostawione przez ludzi, którzy odwiedzali to miejsce setki lat temu.

Wśród nich znalazł się podpis Johannesa Polonera z Ratyzbony, znanego z opisu swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej z lat 1421-1422. Jego relacja potwierdza, że już w XV wieku Wieczernik był uznawany za miejsce związane z Ostatnią Wieczerzą.

Heraldyka, daty i tropy z całej Europy

Naukowcy zidentyfikowali także herby należące do Tristrama von Teuffenbacha, austriackiego szlachcica, który uczestniczył w pielgrzymce do Jerozolimy w XV wieku. To dowód, że miejsce przyciągało nie tylko duchownych, ale również świeckie elity.

Szczególne zainteresowanie wzbudził także napis „Boże Narodzenie 1300”, wykonany w stylu charakterystycznym dla ormiańskiej arystokracji. Może on mieć związek z obecnością armeńskich sił w regionie po zwycięstwie nad Mamelukami pod koniec XIII wieku. Jeśli ta interpretacja jest trafna, wskazuje na znacznie szerszy, międzynarodowy charakter pielgrzymek niż dotąd sądzono.

Czy to dowód na miejsce Ostatniej Wieczerzy?

Odkryte inskrypcje nie rozstrzygają jednak najważniejszego pytania – czy to właśnie w tym miejscu odbyła się Ostatnia Wieczerza? Wiadomoi jedynie, że wierni i badacze przez wieki odwiedzali to symboliczne miejsce.

Odkrycie jest jednak jasnym sygnałem dowodzącym tego, jak ważnym punktem na religijnej mapie świata był Wieczernik i jak szerokie było grono ludzi, którzy do niego pielgrzymowali.

