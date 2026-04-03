Burza wokół kartki z ministerstwa sprawiedliwości. Poseł PiS: To żenada

Były wiceminister sprawiedliwości – powiązany z tzw. aferą hejterską – Łukasz Piebiak, opublikował 3 kwietnia w serwisie X zdjęcie, na którym widać zająca z czekolady oraz kartkę świąteczną z podpisem: „smacznego żurku!”. Jak wynika z podpisu na kartce, nadawcą jest ministerstwo sprawiedliwości. Piebiak nie krył niezadowolenia z upominku.
„Takie oto kartki świąteczne wysyła kierownictwo ministerstwa sprawiedliwości. Nie potrafię tego skomentować więc zadam pytanie. Waldemar Żurek, Dariusz Mazur, Arkadiusz Myrcha, Maria Ejchart i cała reszta: czy wy się dobrze czujecie? Najważniejsze święto dla wszystkich Chrześcijan to dla was zupa i zając?" - napisał w serwisie X sędzia Piebiak. W podobnym tonie wypowiedział się w serwisie poseł PiS Dariusz Matecki. „Ale to jest żenada!" – ocenił.
Przedświąteczne publikacje polityków
Tego samego dnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek opublikował wpis o podobnej tematyce. „Niektórzy lubią mieszać. Ja wolę gotować. Zwłaszcza jeśli chodzi o jedną z najsmaczniejszych zup na świecie. A najlepszy przepis na żurek? Tu akurat Żurek nie ma konkurencji" – napisał w serwisie X.
Do świąt wielkanocnych nawiązał również premier Donald Tusk. „Wszystkim, których dopadło zwątpienie, zniechęcenie i irytacja życzę na Święta i na dłużej więcej wiary i determinacji. A przede wszystkim mniej złości, więcej miłości. Alleluja i do przodu!" – napisał na X.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty również opublikował życzenia świąteczne. Zwrócił się w nich m.in. do koalicjantów Lewicy, aby zrobili wszystko, by śluby zawierane za granicą były uznawane w naszym kraju. „Ludzie, którzy wzięli ślub za granicą, mają prawo spędzać Święta Wielkanocne w Polsce jako małżeństwa. Czy wszyscy o tym wiemy? Wesołych Świąt Wszystkim" – napisał w serwisie X.