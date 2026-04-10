Najnowszy sondaż ucieszył Tuska. „Tak dużej różnicy jeszcze nie było!”

Kwietniowy sondaż partyjny Opinii24 przyniósł kilka ciekawych wyników. Na pozycji lidera pozostaje Koalicja Obywatelska, która o 1 punkt proc. poprawiła swój wynik z poprzedniego miesiąca. Obecnie na partię Donalda Tuska głosować chce już 35,2 proc. ankietowanych. Polityk w triumfalnym tonie skomentował ten wynik na platformie X. „Tak dużej różnicy jeszcze nie było!” – pisał.

Sondaż. PiS zatrzymał odpływ wyborców?

Druga pozycja przypadła partii Jarosława Kaczyńskiego. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 22 proc. głosów, co nie jest najlepszym wynikiem, ale przynajmniej nie jest kolejnym spadkiem. Być może liczono na nieco lepszy „efekt Czarnka”, ale zaprezentowanie kandydata na premiera przynajmniej zahamowało tendencję spadkową.

Trzecie miejsce utrzymała Konfederacja z 12,8 proc. głosów. To o 1,7 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem. Traci również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 6,6 proc. wyborców. To wynik słabszy o 0,6 pkt. proc. Zyskała natomiast Lewica, przeskakując Brauna z wynikiem 6,9 proc. (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

Sondaż partyjny. 3 partie pod progiem wyborczym

Pod progiem wyborczym znalazły się partia Razem z 4,6 proc., Polska 2050 z 3,1 proc. oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z 1,9 proc. Ta ostatnia partia straciła od marca aż 3 pkt. proc. poparcia. 6,2 proc. wyborców nadal nie wie, na kogo odda swój głos w najbliższych wyborach.

Badanie Opinii24 przeprowadzono w dniach 7-9 kwietnia techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1002 pełnoletnich mieszkańców Polski. Pracownia zastrzega, że udziały procentowe są zaokrąglone do liczb całkowitych, a w przypadku preferencji wyborczych do jednego miejsca po przecinku. Oznacza to, że w niektórych przypadkach wyniki mogą nie sumować się do 100 procent.

