Najnowszy sondaż partyjny. Tak wyglądałby Sejm wybrany wyłącznie przez kobiety

Wyniki najnowszego sondażu partyjnego, przygotowanego przez Opinię24, pokazują wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej przewodniczącego Donalda Tuska. A co z elektoratem Prawa i Sprawiedliwości prezesa Jarosława Kaczyńskiego?

Największe partie w Parlamencie otrzymały kolejno – 34,2 proc. dla KO (pierwsze miejsce, wzrost o 2,2 proc. względem ostatniego badania) i 22,0 proc. dla PiS (drugie miejsce, spadek o 2,5 proc.).

Konfederacja Wolność i Niepodległość Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka uzyskała tym razem 14,5 procenta (miejsce trzecie, wzrost o 1,9 proc.), zaś kolejna – Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 7,2 proc. (miejsce czwarte, spadek o 0,5 proc.). Tym samym partia znalazła się poza podium. Może jednak spokojnie liczyć na wejście do Sejmu – ale tylko w sytuacji, gdyby wybory parlamentarne zostały ogłoszone na początku marca 2026 roku.

W Parlamencie zasiedliby także politycy Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego – 6,1 proc. (miejsce piąte, spadek o 0,2 proc.).

Tak głosowały kobiety. Wynik KO to „efekt SAFE”?

Poza Sejmem znalazłaby się jednak Partia Razem Adriana Zandberga i Aleksandry Owcy czy Polskie Stronnictwo Ludowe Władysława Kosiniaka-Kamysza (kolejno miejsca: szóste i siódme). W sondażu Opinia24 otrzymały 4,1 proc. i 3 proc. (PR – wzrost o 0,4 proc., a PSL – o 3 proc.). Na ostatnim – ósmym – miejscu uplasowałaby się Polska 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz – 1,5 proc. (spadek o 2,6 proc.).

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zadał pytanie na platformie X, czy doskonały wynik KO, która pozostawiła tym razem daleko w tyle PiS, to „efekt SAFE” (Security Action for Europe). Chodzi o program pożyczkowy Unii Europejskiej, w ramach którego Polska może otrzymać ponad 43,7 miliarda euro (183 mld PLN) na poprawę obronności (m.in. na zakup sprzętu wojskowego – pojazdów, broni, amunicji w latach 2026-2030). Wygląda na to, że ustawy ws. SAFE nie podpisze prezydent Karol Nawrocki, choć rząd przekonuje, że wzięcie nisko oprocentowanego kredytu jest konieczne i bardzo opłacalne. Głowa państwa zaproponowała niedawno alternatywę w postaci „SAFE o proc”.

Szefowa Opinii 24 poinformowała też, jak wyglądałby rozkład głosów płci pięknej – co jest ciekawostką z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Dnia Kobiet (wypada w tę niedzielę). – W takim scenariuszu KO wyraźnie powiększyłaby przewagę nad PiS, uzyskując 39 proc. poparcia, wobec 21 proc. dla drugiej partii – wskazała Urszula Krassowska.

Na ostatnim miejscu podium znalazłaby się KWiN – 9 proc. NL otrzymałaby 7 proc. Po 3 proc. otrzymałyby kolejno: KKP, PR i PSL. Na końcu zestawienia znalazłaby się PL2050 – 2 proc.

Czytaj też:

Kluczowy ruch MEN do korekty? „Chyba zaczynamy dojrzewać do tej decyzji”Czytaj też:

Trump przeszarżował w Iranie? „Pogłoski o klęsce są mocno przesadzone”