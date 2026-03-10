Narodowy Bank Polski o finansowaniu potrzeb zbrojeniowych Polski

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, bezpośrednio po wyjściu ze spotkania z Prezydentem RP, Premierem oraz Ministrem Obrony Narodowej poinformował:

„Podczas spotkania podkreśliłem, że NBP jest instytucją apolityczną i nie uczestniczy w żadnych sporach politycznych. Zaprezentowałem możliwe do realizacji oraz zgodne z prawem konkretne działania NBP i zgłosiłem pełną gotowość do ich podjęcia, co spotkało się z akceptacją Prezydenta.

Dzięki przewidującej, zapobiegliwej i trafnej polityce NBP w ubiegłych latach możliwa jest teraz realizacja projektu, który zapewni dziesiątki miliardów złotych corocznie w ciągu kilku kolejnych lat na rzecz polskiego rządu w celu finansowania szybkiej budowy silnej polskiej armii.

Jest to możliwe, gdyż NBP zarobił i zgromadził odpowiednie do tego celu fundusze.

11 marca 2026 r. przedstawię szczegóły wszystkim zainteresowanym Polakom”.

