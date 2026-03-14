Jasnowidz ujawnił mroczną dla Polski wizję. „My w coś wdepniemy”

Jedni traktują przepowiednie w kategorii bajek, ale są też i tacy, którzy przywiązują do nich dużą wagę i biorą je na poważnie. Czasami dotyczą wydarzeń w skali mikro, a czasami dotykają kwestii międzynarodowych.

Jasnowidz o „III wojnie światowej”. Wskazał datę

– Znalazłem swoją wypowiedź dla dziennikarzy z 2024 roku. Ja tam zapewniam, że III wojna światowa wybuchnie na przełomie lutego i marca 2026 roku – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Krzysztof Jackowski. – Wojna na Ukrainie nie jest dla nas groźna. Ja boję się tej drugiej wojny. Ona wybuchnie na Bliskim Wschodzie. Ona wymknie się spod kontroli. I to będzie początek trzeciej wojny światowej – przestrzegał od kilku lat najbardziej znany jasnowidz w Polsce.

28 lutego Stany Zjednoczone i Iran zaczęły zmasowaną kampanię ataków powietrznych na Iran. Celem prowadzonych działań jest likwidacja infrastruktury irańskiego programu nuklearnego, arsenału rakietowego oraz potencjału wojskowego. Teheran błyskawicznie zapowiedział odwet i rozpoczął ataki rakietowe oraz dronowe na bazy amerykańskie w regionie oraz cele militarne i cywilne w Izraelu oraz państwach Zatoki Perskiej.

Jasnowidz przedstawił mroczną wizję. „My w coś wdepniemy”

– To jest początek III wojny światowej. Będzie ona jednak wyglądać w zupełnie inny sposób niż dotychczasowe wojny. Ta trzecia wojna światowa to będzie kilka lokalnych wojen w różnych miejscach na świecie. Zakończą się one w 2028 roku. Mam takie przeczucie, że coś złego spotka premiera Izraela – przewiduje Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz podkreśla, że działania wojenne nie rozprzestrzenią się na taką skalę, aby mogły objąć Polskę. Jednocześnie Krzysztof Jackowski przedstawia mroczną wizję. – Mam takie odczucie, że mimo to my w coś wdepniemy – przekazał w rozmowie z „Super Expressem”, nie ujawniając żadnych dodatkowych szczegółów.

