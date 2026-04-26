Jarosław Kaczyński w Parczewie. „Lech Kaczyński został zamordowany”

Uroczystości w Parczewie, mające na celu nadanie jednemu z rond imienia Lecha Kaczyńskiego rozpoczęły się mszą święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej. Następnie odbył się koncert oraz uroczysty marsz, zakończony przemowami i oficjalnym nadaniem nazwy i otwarciem ronda, na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II, Al. Zwycięstwa i ul. Szkolnej.

Politycy PiS w pierwszym szeregu

W wydarzeniu wziął m.in. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz parlamentarzyści PiS z regionu. Rondo poświęcił ksiądz.

– Był prezydentem, który prowadził politykę inną niż ta, która byłą prowadzona poprzednio. Odrzucił przekonanie, że Polska nowoczesna, Polska współczesna, powinna być oderwana od przeszłości, tradycji i patriotyzmu. Odrzucił przekonanie, że jesteśmy państwem, które musi prosić o różne rzeczy – opowiadał Jarosław Kaczyński.

– Mój świętej pamięci brat odegrał w naszych dziejach niezwykłą rolę. Jego życie było życiem owocnym. Zginął, podobnie jak jego żona i 94 inne osoby pod Smoleńskiem. Lecieli tam nie dlatego, że to był dla nich obowiązek służbowy. Polecieli tam wiedząc, że to nie jest bezpieczne. Sprawa ich śmierci jest do dziś niewyjaśniona. Twierdzenie, że nie było tam zamachu, to jest twierdzenie, które nie ma żadnych podstaw. Wszelkiego rodzaju jak i wszelkiego rodzaju dane odnoszące się do samego wydarzenia, wskazują na to, że został on i wszyscy inni zamordowani – powiedział Jarosław Kaczyński.

W dzisiejszym spotkaniu bierze udział Prezes Prawo i Sprawiedliwość – Jarosław Kaczyński, któremu serdecznie dziękuję za wizytę na Lubelszczyźnie. Pamięć o świętej pamięci Prezydencie, a także wszystkich ofiarach tragedii smoleńskiej pozostaje żywa i stanowi bardzo ważny drogowskaz dla naszego życia społecznego i moralnego – napisał w mediach Jarosław Stawiarski.

Rada miasta niejednogłośnie w sprawie uchwały

Radni miejscy Parczewa podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu w listopadzie 2025 r. za uchwałą głosowało 8 radnych, przeciw było 6 radnych, zaś 1 nie był obecny podczas głosowania.

W uzasadnieniu uchwały napisano, że wybór Lecha Kaczyńskiego jako patrona jest formą uhonorowania męża stanu, prawnika oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, którego życiorys jest nierozerwalnie związany z walką o wolną Polskę oraz budową jej instytucji po 1989 r”.

Rondo imienia Lecha Kaczyńskiego

Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 r. w Warszawie. 23 października 2005 r. wygrał wybory prezydenckie, pokonując wówczas byłego premiera Donalda Tuska.

facebookCzytaj też:

