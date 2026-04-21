W PiS zawrzało. Tak Terlecki zwrócił się do Kaczyńskiego

Ryszard Terlecki przez lata uchodził za jednego z najbardziej zaufanych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Od wielu tygodnia polityk znacznie rzadziej pojawia się u boku prezesa PiS. Były wicemarszałek Sejmu znacząco ograniczył także swoją aktywność w mediach.

Ryszard Terlecki odstawiony na boczny tor?

Na utratę wpływów Ryszarda Terleckiego miały wpłynąć tarcia w małopolskich strukturach PiS, ale również, jak donosił Newsweek, rozmowa, która odbyła się przed wyborami prezydenckimi.

Były wicemarszałek Sejmu miał wprost krytykować kandydaturę Karola Nawrockiego i przewidywać, że poniesie on spektakularną klęskę. Ponadto, Ryszard Terlecki miał głośno mówić o scenariuszu zakładającym, że Jarosław Kaczyński odejdzie ze stanowiska i odda stery w partii.

Głośno było także o gorzkiej recenzji postawy Zbigniewa Ziobry. W opinii polityka „sprawa byłego ministra sprawiedliwości może zatopić PiS”. – Bardzo go lubię, tylko był słabym ministrem – to z kolei słowa byłego wicemarszałka Sejmu o Mariuszu Kamińskim.

Burza w PiS. Padły słowa o odejściu Kaczyńskiego

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że w szeregach PiS doszło do spięcia z udziałem Ryszarda Terleckiego. 18 kwietnia, w 16. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, grupa około 30 polityków Prawa i Sprawiedliwości miała się spotkać w krakowskiej siedzibie partii. W rozmowach udział brali m.in. Adam Bielan, Mariusz Błaszczak oraz Jacek Kurski.

W pewnym momencie miało dojść do ostrej wymiany zdań. Ryszard Terlecki miał skrytykować Jarosława Kaczyńskiego i sugerować, że powinien odejść ze stanowiska prezesa i oddać stery komuś młodszemu.

– Dał do zrozumienia, że lider musi odejść. Doszło do spięcia — przyznał jeden z polityków PiS. W odpowiedzi Jarosław Kaczyński miał stwierdzić, że jeśli Ryszardowi Terleckiemu nie odpowiada sposób zarządzania partią, to może z niej odejść. — I co, teraz ja będę wyrzucany? – miał odpowiedzieć były wicemarszałek Sejmu.

Jak przekazała WP, Jarosław Kaczyński miał opuścić spotkanie przed jego zakończeniem. Prezes PiS miał być wyraźnie poruszony postawą jednego ze swoich najbliższych współpracowników.

Była posłanka PiS: Kaczyński się starzeje, Czarnek nie ma dobrej energii

Projekt Morawieckiego „języczkiem u wagi”. Sensacyjny scenariusz!