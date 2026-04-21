Akcja CBA w resorcie środowiska. Chodzi o popularny program rządowy

Jako pierwsza o akcji CBA poinformowała 21 kwietnia Wirtualna Polska. Poinformowano, że działania te mają być prowadzone na zlecenie Prokuratury Europejskiej (EPPO) i dotyczą flagowego programu antysmogowego “Czyste Powietrze”. Według nieoficjalnych informacji kontrole trwają już w NFOŚiGW.

Dokumenty ma też okazać Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Jak przypomniano, ten resort w ostatnim czasie miał zgłaszać wątpliwości związane z dokumentacją, która wpływała do niego z resortu klimatu. MFiPR miało też w ostatnim czasie wstrzymać bieżące rozliczenia związane w zakresie “Czystego Powietrza” z Komisją Europejską do momentu wyjaśnienia sprawy.

– Sprawdzane są głównie zmiany w programie wprowadzone jeszcze za rządów PiS – mówił jeden z informatorów serwisu w siedzibie resortu.

Ministerstwo potwierdziło doniesienia

Rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski potwierdził we wtorek doniesienia medialne w tej sprawie. Poinformował, że funkcjonariusze CBA zażądali od MKiŚ i NFOŚiGW „dokumentów dotyczących programu 'Czyste Powietrze' z okresu od 1 czerwca 2021 r”. .

„Postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Europejską w sprawie niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych w związku z opracowaniem zasad funkcjonowania i wdrożenia kolejnych etapów programu 'Czyste Powietrze'. W 2022 roku przeprowadzono znaczące zmiany w programie 'Czyste Powietrze' wprowadzając prefinansowanie bez niezbędnych zabezpieczeń, a w 2023 zostały zniesione limity kosztów jednostkowych dla termomodernizacji” – wyjaśnił rzecznik.

Zmiany te stały się źródłem późniejszych problemów beneficjentów i nieuczciwych praktyk niektórych wykonawców. Doprowadziły one do toczących się w całym kraju ok. 700 postępowań prowadzonych przez prokuratury, w tym Prokuraturę Europejską, oraz policję, z których część została wszczęta po zawiadomieniach NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - dodał Marek Pogorzelski.

twitter

Zapowiedziano współpracę z CBA

Rzecznik zapewnił jednocześnie, że władze NFOSiGW w 2024 roku zdecydowały o wstrzymaniu programu, a we wznowionym programie w 2025 roku wprowadzono zasady, które mają zwiększyć bezpieczeństwo beneficjentów. „Wszystkie oczekiwane dokumenty zostaną przekazane w terminie wyznaczonym przez CBA” – dodał.

Czytaj też:

