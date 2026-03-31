Wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS. Znane szczegóły
Wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS. Znane szczegóły

Z ostatniej chwili. Wkrótce więcej informacji.
Źródło: Wprost
Prokurator Generalny Waldemar Żurek wysłał do szefowej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu politykowi PiS Mariuszowi Kamińskiemu.

Sprawa dotyczy śledztwa prokuratury ws. przekroczenia uprawnień przez byłego szefa CBA. Chodzi o lata 2007 – 2009. Postępowanie w tej sprawie wszczęto w kwietniu 2010 r. Mariusz Kamiński jest podejrzany o popełnienie dwóch przestępstw. Pierwsze dotyczy przekroczenia uprawnień od czerwca 2007 r. do października 2009 r. poprzez inicjowanie i zatwierdzanie czynności operacyjnych, w tym kontroli operacyjnych, mimo braku podstaw faktycznych i prawnych.

Europosłowi PiS zarzucono również, że przekroczył uprawnienia 15 lipca 2009 r., poprzez zarządzenie czynności operacyjnych w postaci niejawnego nabycia nieruchomości w Kazimierzu Dolnym, pomimo braku ustawowych przesłanek do ich zastosowania. W związku ze sprawą Prokurator Generalny Waldemar Żurek złożył odpowiedni wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli.

Źródło: WPROST.pl / gov.pl/web/prokuratura-krajowa