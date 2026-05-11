Senator wyrzucony z KO. Wnioskował o to sam Tusk

W poniedziałek 11 maja senator Tomasz Lenz został wykluczony z grona polityków Koalicji Obywatelskiej. To skutek afery wokół zabiegu medycznego syna polityka w Aleksandrowie Kujawskim.

Zabieg medyczny poza procedurą. Afera z udziałem senatora KO

O zabiegu medycznym, wykonywanym poza standardową procedurą, Wirtualna Polska pisała 15 marca tego roku. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim przyjęto bez kolejki osobę z rodziny senatora Tomasza Lenza. W zabiegu uczestniczyli ordynator chirurgii i anestezjolog, którzy pełnili wówczas dyżury na różnych oddziałach.

O udzielnie wyjaśnień i zajęcie stanowiska w sprawie wystąpiło wówczas Biuro Rzecznika Prawa Pacjenta. Na natychmiastową kontrolę zdecydował się też Narodowy Fundusz Zdrowia. 9 kwietnia dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski poinformował też o prowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez wewnętrzną komisję, której sam przewodził.

– Niestety, potwierdzają się opisane przez Wirtualną Polskę informacje. Taki zabieg rzeczywiście miał miejsce, odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, a w szpitalu nie ma dokumentacji zabiegu, która jest wymagana przez przepisy prawa – oznajmiał.

Senator Lenz próbował bronić się, nagrywając wraz z żoną oświadczenie. Mówił o politycznym ataku na jego rodzinę. – Dosyć fali hejtu. Dosyć tej agresji. Postanowiliśmy dochodzić ochrony naszego dobrego imienia oraz bezpieczeństwa naszego małoletniego syna na drodze prawnej. Myślę, że każdy rodzić postąpiłby podobnie w naszej sytuacji- dodawała małżonka polityka.

Ostatecznie NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 134 tys. zł.

Afera Lenza. Wizerunkowy kryzys resortu zdrowia i NFZ

Internet był bezlitosny w odbiorze sprawy Lenza. W badaniu ośrodka Res Futura Data House „poparcie dla narracji krytycznej” wyraziło 82 proc. internautów, natomiast przeciwnych było 18 proc.

Także dla NFZ i zapowiadanych cięć nie wyglądało to dobrze. Krytyka została wyrażona w 76 proc. komentarzy, a odrzucenie negatywnej narracji zakomunikowało 24 proc. komentujących. Emocje, które dominowały wśród internautów to przede wszystkim złość (38 proc.), rozczarowanie (27 proc.), strach (18 proc.), pogarda (12 proc.) oraz bezsilność (5 proc.).

Czytaj też:

Senator KO „zepsuł Tuskowi święto”. „O ile znam Donalda, to jego już nie ma”Czytaj też:

Afera po zabiegu w rodzinie senatora. Jest zawiadomienie do prokuratury