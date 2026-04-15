Internet bezlitosny dla rządu. Afera Lenza to wizerunkowy strzał w kolano

Opinię publiczną zbulwersowały ostatnio doniesienia na temat zabiegu w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Wszystko przez to, że wspomniany zabieg dotyczył członka rodziny senatora KO Tomasza Lenza i miał odbyć się poza standardową procedurą.

Dziennikarze WP ustalili, że zabieg przeprowadzono mimo braku formalnej zgody, dokumentacji medycznej oraz z pominięciem kolejki. Wspomniano w artykule, że pomocy medycznej udzielać mieli ordynator chirurgii oraz anestezjolog, pełniący wówczas dyżur na dwóch różnych oddziałach. Sprawa zbiegła się także z decyzją NFZ, że niektóre badania diagnostyczne będą w mniejszym stopniu opłacane przez instytucję.

Afera Lenza. Burza w sieci i krytyka Ministerstwa Zdrowia

Reakcje w sieci na temat afery Lenza zbadał ośrodek Res Futura Data House. Jak wskazano w analizie, pomimo lawiny krytyki, jaka spadła na NFZ i rząd, brakuje z ich strony wyjaśnień czy komunikacji kryzysowej.

„Pole dyskursu zdecydowanie dominuje obóz opozycyjny, przede wszystkim PiS i jego instytucjonalne konta, które skoordynowanie używają hashtagu #ChoraKoalicja i ramują każdy kryzys systemowy jako bezpośredni skutek rządów Tuska. Beneficjentem narracyjnym jest PiS jako partia, nie poszczególni liderzy, co czyni przekaz trudniejszym do kontrowania atakami ad personam” – wskazują eksperci ośrodka.

Internauci bezlitośni. Wizerunkowy kryzys resortu zdrowia i NFZ

Internet jest bezlitosny w odbiorze afery Lenza. „Poparcie dla narracji krytycznej” wyraziło 82 proc. internautów, natomiast przeciwnych było 18 proc. Także dla NFZ i zapowiadanych cięć nie wygląda to dobrze. Krytyka została wyrażona w 76 proc. komentarzy, a odrzucenie negatywnej narracji zakomunikowało 24 proc. komentujących.

Emocje, które dominują wśród internautów to przede wszystkim złość (38 proc.), rozczarowanie (27 proc.), strach (18 proc.), pogarda (12 proc.) oraz bezsilność (5 proc.).

NFZ w ogniu krytyki. Wizerunek służby zdrowia to katastrofa

Obie afery potęgują także żądania internautów wobec poprawy jakości służby zdrowia. 42 proc. komentujących oczekuje „sprawiedliwości w dostępie do opieki zdrowotnej”, 35 proc. chce „przywrócenia finansowania diagnostyki”, a 23 proc. wskazuje konieczność przeprowadzenia „systemowej reformy służby zdrowia”

Ośrodek Res Futura Data House przekazał, że analiza danych była oparta na publicznych komentarzach zamieszczanych w mediach społecznościowych, na platformach Facebook, Instagram, YouTube, x.com (wcześniej Twitter) oraz TikTok. Zasięg badania wynosił 7 mln.

Leczenie SMA w Polsce. Lekarze i pacjenci: Potrzebna wyższa dawka nusinersenuCzytaj też:

Prezydent nagle to ogłosił. Rada Nowych Mediów już budzi emocje