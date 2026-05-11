Trump chce zrobić z tego kraju 51. stan. Nie chodzi o Kanadę

„Właśnie rozmawiałem przez telefon z Donaldem Trumpem. Powiedział mi, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem” – napisał na platformie X (dawny Twitter) John Roberts z Fox News. Stacja również zamieściła wpis w tej sprawie. Podkreślono, że przywódca USA wskazał na ogromne zasoby ropy tego kraju, stwierdzając, że „znajduje się tam ropa warta 40 bilionów dolarów”. Zaznaczono także, że „Wenezuela uwielbia Trumpa”.

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli odniosła się do sprawy w poniedziałek – podało AFP. – To nigdy nie wchodziło w grę, bo jeśli jest coś, co łączy nas, Wenezuelczyków i Wenezuelki, to jest to miłość do naszego procesu niepodległościowego, miłość do naszych bohaterów i bohaterek niepodległości – powiedziała dziennikarzom Delcy Rodriguez po wyjściu z rozprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze.

Donald Trump chce uczynić z Wenezueli 51. stan. Delcy Rodriguez zabrała głos

Polityk dodała, że jej rząd realizuje „program współpracy dyplomatycznej” ze Stanami Zjednoczonymi. Odkąd USA schwytały i wywiozły z kraju na początku stycznia ówczesną głową wenezuelskiego państwa, Trump chwali się kontrolą nad bogatym w ropę krajem. Amerykański przywódca w marcu zapewniał, że w Wenezueli „ostatnio dzieją się dobre rzeczy”. „Ciekawe, na czym polega ta magia? Status stanu, #51, ktoś chce?” – dodał Trump.

Rodriguez od momentu przejęcia władzy po Nicolasie Maduro nadzorowała ocieplenie stosunków z Waszyngtonem, pozostając pod silną presją, by spełnić żądania Trumpa dotyczące dostępu do ogromnych rezerw paliw kopalnych kraju. Prezydent Stanów Zjednoczonych wielokrotnie chwalił polityk za przeprowadzenie reform, które otworzyły wenezuelski sektor górniczy i naftowy dla zagranicznych firm, zwłaszcza z USA. Wcześniej Trump rzucał sugestie o 51. stanie też wobec Kanady.

Czytaj też:

Trump ujawnił kulisy akcji z Nawrockim. „Mój przyjaciel Karol...”Czytaj też:

Polacy ocenili zapowiedź Trumpa ws. wojsk USA. Wynik jest jednoznaczny