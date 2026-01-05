Awantura po wpisie wymierzonym w Tuska. „Zobacz, jak kończą dyktatorzy”

„Assad, Maduro…Tusk?” – napisał w mediach społecznościowych szef TV Republika Tomasz Sakiewicz po tym, jak USA zaatakowały Wenezuelę w sobotę 3 stycznia. W tym czasie prezydent Nicolas Maduro wraz z żoną Cilią Flores zostali schwytani i wywiezieni z kraju przez amerykańskie siły specjalne. „Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy” – napisał chwilę później Mariusz Kamiński, oznaczając premiera. Dodał do tego fejkowe zdjęcie wenezuelskiego przywódcy podczas zatrzymania.

Atak USA na Wenezuelę a sprawa polska. Echa szokującego wpisu Tomasza Sakiewicza

„Tradycja Targowicy w Polsce wiecznie żywa, jak widzę. Ten znak zapytania oczywiście tylko asekuracyjnie, żeby mu się prokuratura do tyłka nie dobrała za ten wpis de facto wzywający do interwencji zbrojnej obcego państwa w celu obalenia jego rządu” – skomentowała wpis Sakiewicza Anna-Maria Żukowska. Szefowa Klubu Parlamentarnego Lewicy dodała, że „zaryzykuje i złoży zawiadomienie do Prokuratury Krajowej z artykułu dotyczącego zamachu na konstytucyjny organ RP”.

„Pisowcy są gotowi pełzać przed Trumpem w nadziei, że ten usunie premiera polskiego rządu. Już im nic nie zostało poza marzeniem o obcej interwencji. Gdyby to samo obiecał im przyjaciel Trumpa – Putin, to również przywitaliby go kwiatami. Tak się rodzi Targowica” – ocenił z kolei Roman Giertych. „Namawia Pan Trumpa do lotniczego uderzenia na Warszawę, zabicia lub porwania demokratycznie wybranego rządu Rzeczpospolitej. Popełnia Pan zbrodnie podżegania do wojny” – zwrócił się polityk KO do szefa Telewizji Republika.

Doniesienie Romana Giertycha do prokuratora generalnego po wpisach ws. Donalda Tuska

Jednocześnie Giertych poinformował o „złożeniu zawiadomienia do prokuratora generalnego na Tomasza Sakiewicza na jego wpis podżegający do wojny przeciwko demokratycznie wybranym władzom RP”. „Właściciel jednej z większych telewizji to osoba, której wpisów nie można lekceważyć” – podkreślił adwokat.

„Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia »dyktatury Tuska«. Niżej upaść nie można” – odniósł się do sprawy szef rządu. „Wbrew temu, co próbują wmówić społeczeństwu niektórzy, my chcemy wygrać w uczciwych wyborach – i to uczynimy! Wierzymy bowiem, że zło, fałsz i kłamstwo muszą ponieść klęskę” – zareagował na wpis Tuska Jarosław Kaczyński.

