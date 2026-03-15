Prezes TV Republika o „lawinie ataku” na stację. „Dzieje się coś bardzo poważnego”

Prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz mówił w swojej stacji o „ważnym i niezwykłym tygodniu” dla Karola Nawrockiego. – Jego najtrudniejszy sprawdzian jak do tej pory, jako prezydenta od czasu zaprzysiężenia. Ważny tydzień dla Telewizji Republika. Być może tutaj siła Telewizji Republika, ilość widzów, zasięg telewizji miały istotne znaczenie w tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Stąd lawina, lawina ataku. Będziemy o tym informować – zaczął Sakiewicz.

Szef TV Republika relacjonował, że „dzień po wecie Nawrockiego nagle dostał trzy wezwania – jeden na prokuraturę i dwa na policję, a w dniu głosowania musiał także stawić się na policji”.- Sami państwo widzą, że dzieje się, dzieje się coś bardzo poważnego – przekonywał Sakiewicz. Prezes Telewizji Republika mówił o „niebywałym ataku na samą stację”. – Musimy się zmobilizować, musimy się wokół siebie zjednoczyć – apelował Sakiewicz.

Szef Telewizji Republika skarży się na „uderzenia ze strony Urzędu Skarbowego i służb policji”

Szef TV Republika apelował o wpłaty na swoją stację. Wspominał o „uderzeniach ze strony Urzędu Skarbowego i służb policji”. Wtórował mu gość Telewizji Republika, szef warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”. – Ja wam mówię jako widz Republiki, jako człowiek zaangażowany społecznie, bo jestem społecznikiem, nie jestem politykiem. Gdyby nie ta stacja, która jest obecnie największą stacją informacyjną, to byście tego wszystkiego się nie dowiedzieli – przekonywał Adam Borowski.

Według byłego działacza „Solidarności” „chodzi o każdy grosz, a nie o wielkie pieniądze, dlatego, jeśli każdy z oglądających stację wpłaci po 10, 20 zł, to TV Republika po prostu będzie stała i będzie mogła realizować te wszystkie programy patriotyczne i nadawać prawdę”. – Apeluję do was, zróbcie to kochani. Stały przelew, byle tylko sumiennie. Oczywiście, może być 100 lub 200 zł, ile wam tylko serce podpowiada i możliwości waszej kieszeni, ale to 10 zł myślę, że każdego widza Republiki stać – dodał.

Prezes Tomasz Sakiewicz i gość apelują o wpłaty na TV Republika. „Że kiedyś nie będzie sygnału”

Borowski ostrzegał, aby „kiedyś się nie obudzili, że sygnału Telewizji Republika nie będzie”. Sakiewicz mówił również, że „mamy do czynienia z niebywałą skalą represji wobec TV Republiki, która narasta”. – Oni chcą rzeczywiście, mam wrażenie, zagłodzić nas i wyłączyć sygnał przed rozstrzygającą bitwą o Polskę – przekonywał prezes Telewizji Republika. Poseł PiS Janusz Kowalski stwierdził, że bez stacji „nie byłoby zwycięstwa Karol Nawrockiego” w wyborach prezydenckich.

