Sikorski zobaczył to na TV Republika i nie wytrzymał. „Obłąkani”

Szef resortu spraw zagranicznych w jednym z wpisów w serwisie X opublikował kolaż złożony z „pasków” TV Republika. Na grafice znalazły się przykłady napisów, które miały pojawić się na antenie stacji. „Sejf prezydenta RP vs. „der SAFE” Tuska für Deutschland” – głosił jeden z nich. Inne brzmiały między innymi: „Polski Sejf 0 proc. – bez odsetek i bez warunków”, „Polski Sejf 0 proc. – brak odsetek i warunków, pełna suwerenność” czy „Niemiec płakał jak sprzedawał Tuskowi kredyt SAFE”.

Na tym jednak nie koniec. Wśród przywołanych napisów znalazły się również takie sformułowania jak: „Kredyt SAFE prezentem Tuska dla Niemiec”, „Herr Tusk chce zastraszyć prezydenta Nawrockiego” czy „Herr Donald »für Deutschland« Tusk rozkazuje prezydentowi RP”.

Komentując całą sytuację, Radosław Sikorski napisał krótko: „Oni są obłąkani”.

Spór o program SAFE i weto prezydenta

Burza wokół medialnych komentarzy pojawiła się po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. W czwartek ogłosił w orędziu, że zawetuje ustawę dotyczącą wdrożenia unijnego mechanizmu SAFE. Przypomnijmy, że program SAFE (Security Action for Europe) zakłada udzielanie państwom Unii Europejskiej wsparcia finansowego na modernizację i wzmacnianie ich sił zbrojnych w obliczu rosnących zagrożeń – w tym ze strony Rosji.

Decyzja prezydenta spotkała się z aprobatą części polityków opozycji oraz sprzyjających im mediów. Telewizja Republika poświęciła tej sprawie specjalne wydanie programu, w którym krytykowano rozwiązania zaproponowane przez rząd. Według narracji stacji, kredyt w ramach mechanizmu SAFE miałby oznaczać zadłużanie się w Niemczech i utratę części gospodarczej suwerenności. W programie wykorzystywano również grafiki i napisy w języku niemieckim, które – zdaniem twórców materiału – miały te zależności podkreślać.

Sikorski zwrócił się do KRRiT

Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, wywołując lawinę komentarzy. Jeszcze tego samego dnia Radosław Sikorski opublikował wpis, w którym zwrócił się bezpośrednio do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapytał, dlaczego dopuszcza do emisji takich treści. Do wpisu dołączył zrzut ekranu TV Republika z widocznym na nim paskiem: „Der SAFE für Deutschland kaputt”.

„Dlaczego tolerujecie taki hejt?” – napisał szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

KRRiT nie odpowiedziała na pytanie Radosława Sikorskiego.

