TV Republika będzie miała problemy? „Dlaczego to tolerujecie?”

Reakcja TV Republiki na weto Karola Nawrockiego ws. SAFE przykuła uwagę wielu internautów. Wszystko za sprawą odniesień do Niemiec. Głos zabrał również szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych w mediach społecznościowych zwrócił się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z pytaniem, „dlaczego toleruje taki hejt”. Szef MSZ zamieścił również screen z Telewizji Republiki z belką: „»Der SAFE« fur Deutschland kaputt”.

O sprawę był pytany w „Fakcie” prof. Marek Migalski. – TV Republika walcząca z przemysłem pogardy, to jest trochę tak jak rzeźnik zachwalający walory wegetarianizmu, więc to jest śmieszne samo w sobie – skomentował politolog z Uniwersytetu Śląskiego. To nawiązanie do apelu stacji o „obronę prezydenta przed przemysłem pogardy”. Migalski ocenił, że „media, które są przychylne jednej stronie, podobnie jak politycy, próbują upraszczać obraz, który jest bardzo skomplikowany”.

TV Republika z lawiną „pasków” o SAFE. „Próba propagandowego wsparcia patrona politycznego”

Według eksperta to jest właśnie powód, dlaczego temat sprowadzany jest do haseł „zdrajcy, obrona suwerenność, Targowica, niepodległość”. Migalski jednak przyznał, że „w jego przekonaniu, tak »na czuja», bo żadnych badań przy sobie, to nie zagra”. – To jest jakaś próba propagandowego wsparcia swojego patrona politycznego. Swojego ulubieńca i idola. Mówię tutaj o Telewizji Republika i Karolu Nawrockim – mówił ekspert z UŚ.

– Natomiast nie czuję, żeby dziesiątki tysięcy warszawiaków przyszły i broniły Nawrockiego przed „przemysłem nienawiści”. Nie widzę tego – kontynuował Migalski jeszcze przed wydarzeniem. Stacja podczas demonstracji przekonywała natomiast, że „przed Pałacem Prezydenckim zgromadziły się tłumy patriotów”. O „tłumie Polaków i tysiącach polskich patriotów” pisał również poseł PiS Andrzej Śliwka.

