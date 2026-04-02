Sakiewicz rusza z nowym projektem. „Moje intuicje kosmologiczne”

Jak tłumaczy prezes TV Republika, jego strona powstała w głównej mierze w celu prezentacji jego zainteresowań nie związanych z życiem zawodowym.

– Mam dziesiątki bajek i opowiadań jeszcze niepublikowanych w książkach, i to chyba te najlepsze. Są też osoby, które zainteresowały moje intuicje kosmologiczne. To zupełnie poza zakresem tego, co robię w moich mediach. Stronę pomogli mi zrobić przyjaciele – mówi Tomasz Sakiewicz, cytowany na łamach portalu press.pl.

Co znajdzie się na stronie Sakiewicza?

Portal jest dostępny pod adresem Tomaszsakiewicz.pl. Znajdują się tam informacje o samym prezesie TV Republiki, jego opinie, komentarze, wystąpienia, teksty popularnonaukowe czy opisy jego książek. Witryna działa w języku polskim i angielskim.

Sakiewicz jest też redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”.

Czarne chmury nad sztandarowym projektem?

Telewizja Republika, której szefem jest Tomasz Sakiewicz może mieć poważne problemy. Jak już wcześniej informowaliśmy, Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o planach wszczęcia kontroli godności parametrów wykorzystywanych urządzeń radiowych. Dyrektor departamentu kontroli UKE podkreślił, że blokowanie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli może skutkować nałożeniem kary sięgającej nawet 3 procent przychodów firmy.

Sakiewicz nie ukrywa oburzenia zaistniałą sytuacją. W opinii prezesa Telewizji Republika „inicjatywa podjęta przez UKE ma na celu poznanie szczegółów dotyczących zabezpieczeń stacji”. – Chcą sprawdzić wszystko i dowiedzieć się, jak mamy się chronić – komentował. – My musimy rozbudowywać systemy rezerwowe, bo żyjemy w kraju, w którym premier rozumie prawo jak chce. Nasza telewizja z tego powodu jest dużo droższa, bo musimy mieć mnóstwo backupów, żeby podtrzymać łączność – dodawał.

To nie jedyne problemy prezesa TV Republiki. Ostatnio sieć obiegły doniesienia o problemach z wypłatami dla dziennikarzy.

