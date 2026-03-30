Tyle zebrano podczas 34. Finału WOŚP. Owsiak podał ostateczną kwotę!

34. Finał WOŚP odbył się 25 stycznia 2026 r. pod hasłem: „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Zbiórkę WOŚP można było zasilać, nie tylko wrzucając datki do puszek, które były oznaczone charakterystycznym serduszkiem. Wystartowały również licytacje – znane osoby przekazywały nie tylko cenne dla nich przedmioty, ale także oferowały np. swój czas, dając możliwość wylicytowania spotkania z nimi, co dla ich fanów jest nie lada gratką.

Ile zabrała WOŚP 2026? Jerzy Owsiak podsumował 34. finał

Dzień po 34. Finale WOŚP ogłoszono kwotę deklarowaną, która wyniosła 183 231 782 zł. Jednocześnie trzeba pamiętać, że ostateczny rezultat zbiórki zawsze jest wyższy od kwoty z dnia finału i zostaje ogłoszony po kilku tygodniach. W 2025 r. zebrano blisko 290 mln zł.

– Jeżeli zbierzemy mniej, a może się tak stać, świat się nie kończy. Świat po prostu pokazuje, że ma tyle pieniędzy, ile nam przekazał w takiej formie, jaką jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – mówił wówczas Jerzy Owsiak.

W poniedziałek 30 marca Jerzy Owsiak podsumował wynik 34. Finału WOŚP. Zebrano 263 477 929, 83 zł.

Więcej informacji wkrótce.