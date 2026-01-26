Tyle zebrała WOŚP. Pękła astronomiczna bariera! Będzie kolejny rekord?

W niedzielę 25 stycznia odbył się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna edycja akcji została przeprowadzona pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę oraz leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych.

– Życzmy sobie wszyscy, tutaj w Polsce, a także na całym świecie, gdzie tylko gramy – a jest z nami aż 1681 sztabów – aby ten dzień był bardzo ciepły, bez względu na to, jaka będzie pogoda nad nami. W nas jest ogromna energia, która mówi że po raz 34. chcemy zrobić coś pięknego, co raduje serce i co na końcu bardzo skutecznie pomaga – mówił Jerzy Owsiak podczas rozpoczęcia 34. Finału WOŚP.

34. Finał WOŚP. Gadżety od Świątek i korki od Tuska

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można było wspierać, wrzucając datki do oznaczonych charakterystycznym serduszkiem puszek. Innym sposobem na dołożenie swojej cegiełki do ostatecznego wyniku zbiórki WOŚP jest udział w aukcjach, na których można wylicytować nie lada gratki, a swoje oferty wystawiły znane osoby ze świata polityki, kultury i sportu.

Jerzy Owsiak na jednej z konferencji prasowych podkreślił, że aukcje charytatywne idą „jak burza”. Terminy ich zakończenia są różne, a ostatnie z nich dobiegną końca 16 lutego. Aleksandra Rutkowska, rzeczniczka fundacji WOŚP, w podcaście „Rozmowa Wprost” mówiła, że ogromne zainteresowanie wzbudza m.in. pakiet gadżetów od Igi Świątek, złote korki i spotkanie w KPRM z Donaldem Tuskiem, czy też Fiat 127 P z limitowanej serii.

WOŚP. Ile udało się zebrać? Najnowsze informacje

Kwota deklarowana 34. Finału WOŚP wynosi ponad 183 mln zł. Jednocześnie trzeba pamiętać, że ostateczny rezultat zbiórki zawsze jest wyższy od kwoty z dnia finału i zostanie ogłoszony za kilka tygodni. W 2025 r. zebrano blisko 290 mln zł.

– Jeżeli zbierzemy mniej, a może się tak stać, świat się nie kończy. Świat po prostu pokazuje, że ma tyle pieniędzy, ile nam przekazał w takiej formie, jaką jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – powiedział Jerzy Owsiak.

– Każdą złotówkę, która jest przeznaczona dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wiemy jak wydać i wiemy w jaki sposób realizować, aby leczyć przewód pokarmowy – dodał.

O to, czy Polacy zamierzają wesprzeć WOŚP, pytaliśmy w niedawnym sondażu SW Research dla „Wprost”. Aż 72 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco. 17,2 proc. powiedziało stanowcze „nie”, a 10,8 proc. wówczas się wahało.

