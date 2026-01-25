Szefowa TVN przekazała WOŚP milion złotych. Jaka jest deklarowana kwota 34. Finału?

CEO TVN Katarzyna Kieli w studiu zaprezentowała czek, który trafi do WOŚP. – To jest dla nas specjalny dzień, dzień radosny, który jest symbolem solidarności i energii ludzkiej. Łączymy się w pomaganiu z Jurkiem. Chcemy tak na sam początek, na dobre rozpoczęcie, dorzucić się do skarbonki Orkiestry z milionem złotych. Mamy nadzieję, że to będzie dobrym, fajnym symbolem, który rozpali serca wszystkich innych – powiedziała President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce.

– Chcemy się łączyć w dzieleniu się dobrem i w pomocy tym, którzy jej po prostu potrzebują. Myślę, że to jest fenomen orkiestry, że jest w stanie nas pobudzić do tego, żebyśmy jednego dnia byli wszyscy razem, nosili serduszka i łączyli się solidarnie z pozytywną energią do pomagania – kontynuowała Kieli. CEO TVN tłumaczyła, że „to jest też symbol tego, że dla nas ważna jest Orkiestra jako taka, ale też ta jedność, którą Orkiestra powoduje”.

WOŚP 2026. Szefowa TVN przekazała milion złotych. „Zależy nam, żeby rozpalić Orkiestrę”

– Zależy nam, żeby rozpalić Orkiestrę, żeby grać jak najgłośniej, żeby wybrzmiała wszędzie, aby dać jej jak największe szanse na zebranie jak największych pieniędzy – zaznaczyła Kieli. President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce mówiła, jak sytuacja wygląda od strony medialnej. – To jest sztab ludzi i miesiące przygotowań, żeby to pokazać. Dzisiaj jest kulminacja i wszystko wygląda fantastycznie. My się włączamy i wspomagamy orkiestrę na wielu frontach – mówiła CEO TVN.

– Zaczynając od promocji, produkcji, finansowego wsparcia, po wsparcia przy aukcjach. To są setki ludzi, którzy są w to włączeni. To jest jedna z naszych największych produkcji telewizyjnych, bo jesteśmy na żywo i transmitujemy z bardzo wielu miejsc w Polsce. Zależy nam na tym, żeby rozpalić tę orkiestrę, żeby grała jak najgłośniej – podsumowała Kieli. Deklarowana kwota 34. Finału WOŚP wynosi 51 026 845 – stan na godz. 14:30.

