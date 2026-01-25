Ilu Polaków popiera działania WOŚP? Wyniki sondażu są jednoznaczne

Sondaż został zrealizowany dla Wirtualnej Polski przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dniach 23–24 stycznia, a więc tuż przed oficjalnym startem 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Respondentów zapytano, czy popierają działania WOŚP. Jak się okazuje, twierdząco odpowiedziało aż 72 proc. badanych. W tym odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 48 proc., natomiast „raczej tak” wskazało 24 proc.

Z drugiej strony brak poparcia dla akcji Jurka Owsiaka wyraziło 16 proc. badanych. W tym 10 proc. stwierdziło, że „zdecydowanie” nie popiera działań WOŚP, a 6 proc. zaznaczyło odpowiedź „raczej nie”. „Pozostała część uczestników sondażu, stanowiąca 12 proc. próby, nie potrafiła jednoznacznie określić swojego stosunku do działalności organizacji” – informuje WP. Ta grupa wskazała odpowiedź „trudno powiedzieć”.

WOŚP 2026. Miliony już na starcie 34. finału

Hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Choć finał oficjalnie rozpoczął się dopiero w niedzielę rano, to zbiórka ruszyła znacznie wcześniej. Dlatego już na starcie kwota przekroczyła 32 miliony złotych. Przede wszystkim za sprawą aukcji, które – jak wyjaśniała w rozmowie z „Wprost” rzeczniczka WOŚP – ruszyły na początku grudnia i trwać będą jeszcze po finale. Ostatnie zakończą się 14 lutego.

Nad ranem najwyższą cenę, ponad 200 tysięcy złotych, osiągnęło spotkanie z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. Na drugim miejscu znalazły się złote korki od Donalda Tuska i spotkanie z premierem w KPRM, a na trzecim rakieta i ręcznik z Wimbledonu od Igi Świątek.

– W Warszawie centrum wydarzeń będą Błonia PGE Narodowego. Od soboty działać będzie miasteczko partnerskie z atrakcjami, nauką pierwszej pomocy, badaniami profilaktycznymi – zapowiadała w rozmowie z „Wprost” rzeczniczka WOŚP. Przypominała, że przed PGE Stadionem Narodowym zagra również 12 wykonawców, między innymi Dżem, IGO, Myslovitz czy Ich Troje. – Nie samą Warszawą jednak finał stoi. Na całym świecie gra 1800 sztabów, które przygotowały koncerty, kiermasze, wydarzenia sportowe, ale także i morsowanie, które stało się sportem narodowym w ramach finału WOŚP – zaznaczała.

