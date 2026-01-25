WOŚP 2026. Finał dopiero ruszył, a na koncie są już miliony. Kwota robi wrażenie

Hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Choć finał oficjalnie rozpoczął się dopiero w niedzielę rano, to zbiórka ruszyła znacznie wcześniej. Dlatego już na starcie kwota przekroczyła 32 miliony złotych. Przede wszystkim za sprawą aukcji, które – jak wyjaśniała w rozmowie z „Wprost” rzeczniczka WOŚP - ruszyły na początku grudnia i trwać będą jeszcze po finale. Ostatnie zakończą się 14 lutego.

Nad ranem najwyższą cenę, ponad 200 tysięcy złotych, osiągnęło spotkanie z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. Jak czytamy w opisie aukcji, zwycięzcy tej licytacji „spędzą czas w prywatnym świecie Omeny Mensah i Rafała Brzoski — dokładnie tam, gdzie na co dzień bywają tylko najbliżsi”. „To kameralne spotkanie w swobodnej, nieformalnej atmosferze. Bez fleszy, bez oficjalnej oprawy i bez scenariusza. Gospodarze ugoszczą swoich gości i zaproszą do wspólnego spędzania czasu tak, jak robią to prywatnie” – dodano. Spotkanie uświetnić ma domowa szarlotka wypiekana osobiście przez Omenę.

Na drugim miejscu znalazły się złote korki od Donalda Tuska i spotkanie z premierem w KPRM, a na trzecim rakieta i ręcznik z Wimbledonu od Igi Świątek.

Rzecznika WOŚP o kulisach finału

Rzeczniczka WOŚP w rozmowie z Anną Mokrzanowską przyznała, że planowanie finału WOŚP rusza już latem, a czasami nawet wiosną. – W ramach 34. finału skupiamy się na chorobach przewodu pokarmowego, które w Polsce dotykają około 1,5-1,7 miliona dzieci – wyjaśniała. - To są różnego rodzaju schorzenia, które chcemy pomóc zdiagnozować, a potem jak najszybciej pomagać dzieciakom wracać do pełnej sprawności. Chcemy przeznaczyć środki na najnowocześniejszy sprzęt właśnie do diagnostyki, do wykonywania zabiegów, które będą konieczne, żeby najmłodsi mogli wrócić do pełnego zdrowia – dodała.

– W Warszawie centrum wydarzeń będą Błonia PGE Narodowego. Od soboty działać będzie miasteczko partnerskie z atrakcjami, nauką pierwszej pomocy, badaniami profilaktycznymi. Nie tylko rozrywka, ale i możliwość zadbania o zdrowie – mówiła dalej. I przypominała, że przed PGE Stadionem Narodowym zagra również 12 wykonawców, między innymi Dżem, IGO, Myslovitz czy Ich Troje. – Nie samą Warszawą jednak finał stoi. Na całym świecie gra 1800 sztabów, które przygotowały koncerty, kiermasze, wydarzenia sportowe, ale także i morsowanie, które stało się sportem narodowym w ramach finału WOŚP – zaznaczała.

