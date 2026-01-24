Koniec negocjacji USA, Ukrainy i Rosji. Ważna deklaracja Zełenskiego

Negocjacje pomiędzy przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy rozpoczęły się w piątek w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Były to pierwsze rozmowy, przy których obecni byli jednocześnie Amerykanie, Ukraińcy i Rosjanie. Wcześniej przedstawiciele administracji Donald Trumpa rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami. Negocjacje zakończyły się w sobotę, a obie strony potwierdziły chęć ich kontynuowania.

„Udało się omówić wiele kwestii i ważne jest, że rozmowy były konstruktywne” – ocenił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, „głównym tematem dyskusji były możliwe warunki zakończenia wojny”. „Strona amerykańska poruszyła kwestię potencjalnych form sformalizowania ustaleń dotyczących zakończenia wojny, a także warunków bezpieczeństwa niezbędnych do osiągnięcia tego celu” – napisał Zełenski. Potwierdził również, że Ukraina jest gotowa na kolejne spotkanie, które może odbyć się już w przyszłym tygodniu. „Przedstawiciele wojskowi określili listę zagadnień do ewentualnego kolejnego spotkania” – dodał.

Padł termin kolejnej rundy rozmów

Ze strony ukraińskiej w rozmowach uczestniczył między innymi Kyryło Budanow, od niedawna szef gabinetu prezydenta Zełenskiego, który wcześniej zajmował stanowisko szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR. Z kolei w amerykańskiej delegacji zasiadł między innymi Steve Witkoff, który w czwartek spotkał się z Władimirem Putinem. Stronę rosyjską – jak relacjonował Zełenski – reprezentowali „członkowie wywiadu wojskowego i sił zbrojnych”.

Według Reutersa kolejna rudna rozmów, na której może dojść do podpisania pierwszej umowy, odbędzie się w przyszłą niedzielę. „Doszliśmy do bardzo szczegółowych ustaleń” – przekazało źródło agencji.

Zmasowany atak na Kijów i Charków

W czasie negocjacji Rosjanie nadal ostrzeliwali terytorium Ukrainy. W nocy z piątku na sobotę siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na Kijów i Charków. W stolicy Ukrainy pociski uderzyły w elektrociepłownie, w Charkowie spadły na szpital, porodówkę, budynki mieszkalne i biurowe. Rannych zostało co najmniej 27 osób.

