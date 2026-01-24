Łukaszenka wydał tajny rozkaz. Niespodziewana kontrola w wojsku

Kontrola rozpoczęła się po podpisaniu przez Alaksandra Łukaszenkę tajnego rozporządzenia. Jak informuje państwowa agencja Biełta, najpierw sprawdzona zostanie 19. Oddzielna Gwardyjska Brygada Zmechanizowana, której baza znajduje się w Zasłonowie w obwodzie witebskim. „Głównym celem kontroli jest uzyskanie obiektywnego obrazu i rzeczywistego stanu wojsk oraz ocena działań żołnierzy. Dlatego też działania mają charakter niespodziewany. Kluczową cechą kontroli jest jej organizacja” – informuje Biełta.

Bezpośrednio odpowiedzialny za operację jest sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Aleksander Wolfowicz, który zapowiadał, że podobne kontrole będą prowadzone częściej. — Zasadniczo każdy żołnierz powinien być gotowy do działania o każdej porze dnia i nocy — stwierdził.

Białoruś przystępuje do Rady Pokoju

Rozporządzenie Łukaszenki zbiegło się w czasie z decyzją dyktatora o przystąpieniu do powołanej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. „W imieniu Republiki Białorusi Prezydent podpisał dokument o przystąpieniu Białorusi do Rady Pokoju i wdrożeniu postanowień Karty Rady Pokoju. Jest to w pełni zgodne z ustaloną procedurą, określoną w liście prezydenta USA Donalda Trumpa” – czytamy w oświadczeniu, które ukazało się na oficjalnym kanale przywódcy.

Białoruś była jednym z pierwszych krajów, które zadeklarowały chęć przystąpienia do rady. Wcześniej uczyniły to również Węgry, Wietnam, Kazachstan, Uzbekistan, Argentyna, Maroko oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Do czwartku do tego grona dołączyły kolejne kraje, wśród nich Arabia Saudyjska, Turcja, Armenia, Kosowo, Bułgaria, Azerbejdżan, Bahrajn Pakistan, Mongolia, Indonezja i Paragwaj.

Donald Trump oficjalnie zainaugurował Radę Pokoju podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

