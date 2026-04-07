Arcybiskup nie owija w bawełnę. „Kościół szykuje się na wojnę”

Arcybiskup Tadeusz Wojda udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, w którym poruszył temat potencjalnego udziału Polski w konflikcie międzynarodowym. Kapłan przyznał, że Kościół katolicki już teraz opracowuje plan działań na wypadek sytuacji kryzysowych i dodał, że to działania podobne do tych prowadzonych przez władze państwowe i samorządowe.

Abp Wojda: Kościół szykuje się na nadejście wojny

Abp Wojda ogłosił, że powołano specjalny zespół przy Konferencji Episkopatu Polski, składający się z kilkunastu osób reprezentujących różne instytucje, jak choćby Caritas Polska, które od lat działa we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Przewodniczący Episkopatu Polski ujawnił, że wśród działań prowadzonych przez Kościół jest między innymi ustalanie planu działania na wypadek sytuacji kryzysowych. To obejmuje takie sprawy jak ewakuacja zabytków, pomoc uchodźcom, tworzenie korytarzy humanitarnych, a także zabezpieczenie miejsc, w których obywatele mogliby znaleźć schronienie.

Kościół w ścisłej współpracy z rządem

Arcybiskup podkreślił, że Kościół katolicki w Polsce zarządza bardzo rozwiniętą siecią parafii, a ich członkowie, szczególnie z mniejszych ośrodków miejskich znają się bardzo dobrze.

“Rząd zdaje sobie sprawę, że w sytuacji kryzysowej większość Polaków w pierwszej kolejności zwróci się po pomoc do Kościoła, a dopiero potem do instytucji gminnych i urzędów. Dlatego ważne jest, aby był dostęp do środków, które pozwolą przetrwać cywilom w sytuacji kryzysu” – zwrócił uwagę abp Wojda.

Kościół wyda specjalne instrukcje dla księży w wypadku wojny

Ponadto kapłan ujawnił, że opracowywany jest specjalny poradnik dla księży, mający zastosowanie w sytuacji kryzysu, a w niektórych miejscach trwają już dedykowane warsztaty i szkolenia.

Przewodniczący KEP dodał, że państwo zapewniło Kościół o tym, że gdyby doszło do kryzysu, to w parafiach zostaną udostępnione środki pierwszej potrzeby – zaplecze materialne w postaci generatorów prądu, zapasów wody, środków higieny i lekarstw nie jest zagrożone.

Czytaj też:

