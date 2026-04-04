Wypadek w Ujsołach. Samochód wjechał w grupę ludzi, wracających z kościoła

W piątek 4 kwietnia wieczorem w miejscowości Ujsoły w powiecie żywieckim doszło do bardzo groźnego wypadku. Około godziny 21 w okolicy lokalnego kościoła zderzył się dwa samochody. Jeden z nich wjechał następnie w grupę ludzi, która zgromadziła się na przystanku autobusowym.

Ujsoły. Samochód wjechał w grupę ludzi przy kościele

Opisywana tutaj kolizja miała miejsce niedaleko świątyni przy ulicy ks. Prałata Piotrkowskiego w Ujsołach. Jak mówił w rozmowie z „Faktem” dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Marcin Słowiński, zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jeden z pojazdów wpadł w ludzi, którzy po wyjściu z kościoła zebrali się na przystanku.

— Początkowo ze zgłoszenia wynikało, że poszkodowanych może być nawet 10 osób — zauważał Słowiński. — Jednak po przybyciu ratowników okazało się, że pod opieką medyków znajduje się pięć osób, z czego cztery zostały ranne – precyzował.

Wypadek w Ujsołach. Informacje o potrąconych osobach

Z nieoficjalnych informacji wynika, że jedna z potrąconych osób ma poważniejsze obrażenia, a wśród poszkodowanych mogło znajdować się dziecko. Na miejsce wypadku od razu wezwane zostały służby ratunkowe.

Funkcjonariusze z komendy powiatowej w Żywcu poinformowali, że życiu żadnej z poszkodowanych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności wypadku i jego przyczynę. Jednocześnie pojawiły się apele o szczególną ostrożność i uwagę w miejscu zdarzenia.

