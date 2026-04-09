Tymczasowe zawieszenie broni w Ukrainie. Putin zdecydował

W czwartek 9 kwietnia Kreml poinformował, że Władimir Putin podjął decyzję o zawieszeniu broni w Ukrainie na okres prawosławnych Świąt Wielkanocnych. „Decyzją Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, w związku ze zbliżającym się prawosławnym świętem Wielkanocy, ogłasza się zawieszenie broni od godziny 16::00 11 kwietnia do końca dnia 12 kwietnia 2026 roku” – czytamy w wydanym komunikacie.

Jak podano dalej, Rosja wyraziła nadzieję, że Ukraina „pójdzie za przykładem Moskwy” i również zastosuje się do zawieszenia broni. Władimir Putin wydał rozkaz podlegającej mu armii, aby wstrzymała działania bojowe na czas obowiązywania rozejmu, ale jednocześnie zastrzegł, aby była gotowa do odpowiedzi, jeżeli Kijów będzie przeprowadzał ataki.

