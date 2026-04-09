Incydent nad Morzem Bałtyckim, F-16 w akcji. Szef MON reaguje

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w czwartek 9 kwietnia dyżurna para samolotów F-16 dokonała kolejnego w tym tygodniu przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, który wykonywał loty nad Morzem Bałtyckim.

Para F-16 w akcji. Przechwycono samolot rozpoznawczy

„Prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej. Dzięki stałej gotowości bojowej pilotów, żołnierzy oraz obsługi naziemnej polskie niebo pozostaje bezpieczne. Wojsko Polskie każdego dnia jest gotowe do natychmiastowej reakcji i ochrony przestrzeni powietrznej” – napisał minister obrony narodowej.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dodało, że Ił-20 wykonywał lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. „Tego typu prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej nie pozostają bez odpowiedzi – czuwamy, reagujemy i jesteśmy w stałej gotowości do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej” – czytamy w krótkim komunikacie.

Seria incydentów nad Morzem Bałtyckim. Komunikat DORSZ

DORSZ również wczoraj informowało o tym, że dyżurna para myśliwców F-16 dokonała „skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim”. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

„Przechwycenia statków powietrznych nie stanowią demonstracji siły, lecz są jednym z podstawowych narzędzi zapewnienia realnej kontroli nad przestrzenią powietrzną państwa. Ich celem jest szybka identyfikacja obiektów, które nie odpowiadają na wezwania służb ruchu lotniczego, poruszają się bez wymaganego planu lotu lub naruszają obowiązujące zasady” – czytamy.

Jak dodało DORSZ, dzięki procedurze przechwycenia możliwe jest natychmiastowe ustalenie charakteru lotu, ocena potencjalnego zagrożenia oraz – w razie potrzeby – podjęcie działań korygujących, takich jak zmiana kursu czy skierowanie statku powietrznego do lądowania. Działania te pozwalają ograniczyć ryzyko incydentów oraz zapewnić bezpieczeństwo zarówno ruchu cywilnego, jak i infrastruktury krytycznej.

Czytaj też:

