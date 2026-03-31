Wojsko wydało pilny komunikat. Zdemaskowało niebezpieczną „wrzutkę”

We wtorek 31 marca gen. broni Maciej Klisz, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, wydał komunikat. „W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, stanowczo podkreślam: tezy o rzekomym udostępnieniu polskiej przestrzeni powietrznej do działań ofensywnych przeciwko Federacji Rosyjskiej są całkowicie fałszywe i nie mają żadnego oparcia w faktach” – czytamy.

Pilny komunikat DORSZ. „Decyzje te mają charakter wyłącznie prewencyjny”

Jak dodał gen. broni Klisz, czasowe ograniczenia w ruchu lotniczym nie zostały wprowadzone w marcu 2026 r., ale we wrześniu 2025 r. i stanowiły odpowiedź na masowe naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne.

„Decyzje te mają charakter wyłącznie prewencyjny i służą ochronie życia i zdrowia obywateli oraz bezpieczeństwu infrastruktury państwa” – podkreślił. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych ograniczeń są dostępne na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

„Dowództwo Operacyjne RSZ działa w sposób odpowiedzialny, w ścisłej współpracy z instytucjami państwowymi i sojuszniczymi. Insynuacje sugerujące inne cele tych działań są nieuprawnione i wprowadzają opinię publiczną w błąd” – napisał gen. broni Maciej Klisz. Na zakończenie komunikatu podkreślił, że bezpieczeństwo obywateli RP pozostaje jego najwyższym priorytetem.

Ograniczenie ruchu lotniczego nad Polską. Komunikat PAŻP

W komunikacie PAŻP z 3 marca poinformowano, że na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10 marca do 9 czerwca „zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej EP R130”. „Strefa obejmuje przestrzeń od poziomu ziemi do FL95, czyli w uproszczeniu do wysokości około 3 km. Tym samym nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach” – podano.

Dowództwo Generalne wydało komunikat. „Zjawisko to może powodować słyszalny huk"

