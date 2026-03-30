Dowództwo Generalne wydało komunikat. „Zjawisko to może powodować słyszalny huk”

Na wstępie wiadomości opublikowanej w mediach społecznościowych Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje o trwających w kraju ćwiczeniach lotniczych. „Przypominamy, że w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone są planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych” – podkreślono w komunikacie.

Głośny huk na polskim niebie? Wojsko uspokaja

Jak zapowiadają wojskowi, w trakcie realizowanych ćwiczeń może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku. Wiąże się to ze słyszalnym głośnym hukiem – tak zwanym gromem dźwiękowym. To naturalny efekt, gdy samolot porusza się z prędkością większą niż prędkość dźwięku.

„Loty odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej” – czytamy dalej w komunikacie. „Podkreślamy, że działania te mają charakter szkoleniowy i są elementem rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej” – dodaje Dowództwo Generalne.

Dowództwo Generalne wydało komunikat. Zapowiada hałas na niebie

W dalszej części komunikatu wojskowi zapewniają po raz kolejny, że loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców czy infrastruktury. „Wszystkie operacje prowadzone są w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Obywatele nie mają powodów do obaw i mogą czuć się bezpiecznie. Dziękujemy za wyrozumiałość” – pisze sierżant Łukasz Fiedorowicz.

